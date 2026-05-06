Mario Pergolini , desde que volvió a la televisión, ha cuestionado fuertemente a diferentes figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner y en el último tiempo también cuestionó a Javier Milei . Es que el presidente ataca fuertemente a los periodistas en redes y en Otro Día Perdido no se la dejaron pasar.

El conductor de El Trece decidió poner al aire una canción de la cual utilizaron imágenes creadas con inteligencia artificial, un recurso que le gusta mucho a Pergolini y que se viene usando desde la primera temporada del programa.

" Empezamos con una canción , le pedimos al departamento de música y yo confío en los músicos, creo que no es el caso igual", expresó en tono de broma el periodista y dio paso a la canción que le dedicaron a Javier Milei y que por supuesto se viralizó.

Mario Pergolini le dedicó una picante canción a Javier Milei tras las peleas con periodistas y se viralizó

En las primeras imágenes aparece Luciana Geuna, conductora de TN, a quien Milei calificó como "Basura inmunda" junto a otras figuras del periodismo. La letra fue directa y muy picante: "Le decís ensobrados, mentirosos, corruptos, mandriles, delincuentes, basuras en conjunto. Ojo con la bronca que te puede traicionar".

Javier Milei Manuel Adorni en el congreso Cámara de Diputados Mario Pergolini le pidió a Javier Milei que "baje un cambio" con una canción que se volvió viral. EFE

Otra de las estrofas le da un consejo contundente a Milei: "No insultes a los medios Javo, bajá un cambio ya. Escuchar solo a los propios al país no le va a sumar". Pergolini dejó en claro que el tema completo "está en nuestras redes y pásenselo después (a Milei)".