Mario Pergolini logró levantar el rating tras la visita de un actor marcado por la polémica

Mario Pergolini abrió la semana de Otro Día Perdido con un invitado de lujo como lo es Benjamín Vicuña. El actor estuvo presente el día lunes por la noche y con su presencia el conductor logró levantar el rating.

Durante el ciclo hablaron sobre la vida profesional y también la vida personal. Vicuña dejó en claro en un momento por qué no se casó y sorprendió al periodista: "Esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan... Es mejor no cambiar nada, si viene todo bien, impecable... ¿Para qué?".

Lo cierto es que el programa del lunes de Otro Día Perdido fue muy positivo . Es que tuvo un promedio total de 4.6 puntos, quedando segunda en la franja nocturna, mientras que Gran Hermano fue quien lideró el prime time.

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La medición fue la más alta de las últimas tres emisiones y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo. Sin duda alguna, El Trece logró con Mario Pergolini establecerse en el top tres en la noche de la televisión argentina.

La invitada que Mario Pergolini tendrá este martes en Otro Día Perdido

Mario Pergolini recibirá el martes por la noche a Gimena Accardi. La actriz viene de ser noticia luego de la sorpresiva separación con Nicolás Vázquez y hace poco tiempo blanqueó a su nueva pareja, con quien se conoció en una ficción vertical.

El programa comenzará a partir de las 22:30 y hay expectativa por las preguntas que realizará el conductor de Otro Día Perdido. En las redes la anunciaron con la clásica historia en Instagram y la entrevista se podrá ver pasadas las 23:00.