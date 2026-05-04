Fuerte apuesta de Mario Pergolini en Otro Día Perdido: los destacados invitados que llegan esta semana

Mario Pergolini afronta una nueva semana y en esta nota te contamos quienes serán las figuras que lo visitarán.

Mario Pergolini ya lleva más de un mes al aire con la segunda temporada de Otro Día Perdido y es la apuesta fuerte que tiene El Trece para competir contra las otras señales en el prime time. Esta semana la comienza fuertemente y con ganas de seguir haciendo crecer la audiencia.

Laura Ubfal, conocida periodista de espectáculos y panelista de Gran Hermano, reveló lo invitados que recibirá el ex CQC y ya dan que hablar. Este lunes por la noche, quien se sentará junto a Pergolini será Benjamín Vicuña en la previa al estreno de la obra teatral Secreto en la Montaña.

Mario Pergolini en Otro día perdido Mario Pergolini conduce Otro día perdido por Eltrece. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Por otro lado, el martes será el turno del periodista y conductor de A24, Facundo Pastor. El miércoles, la presencia femenina toma relevancia en Otro Día Perdido, ya que estará nada más ni nada menos que Gimena Accardi, quien hace poco blanqueó su nueva relación amorosa.

Mario Pergolini afronta una nueva semana con Otro Día Perdido: el resto de los invitados El día jueves se sentará junto a Mario Pergolini el actor Juan Leyrado, quien supo actuar en Educando a Nina, El Maestro, Atreverse, entre otros grandes éxitos. Mientras que el viernes Tomás Fonzi será el invitado con el que cerrará la semana.