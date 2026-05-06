Javier Milei desembarca otra vez en Estados Unidos con influencers y en busca de inversiones

Javier Milei tiene por delante otro viaje previsto en Estados Unidos, donde participará de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken. La comitiva incluye a dos diputados de La Libertad Avanza y a varios influencers libertarios cercanos al jefe de Estado.

La delegación que viaja junto al mandatario fue impulsada por los diputados nacionales de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo. Entre los nombres confirmados aparecen Matías Andrés Bernal Campos, conocido en redes como "El herrero liberal"; Lucas Emmanuel Apollonio, alias "El ojo del poder"; y Christopher Marchesini, popular bajo el nombre "Mate con Mote". A la lista se suman Yayi Morales, Sofía Grimau, Candela Vidal y Mariano Oliveros.

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por Presidencia, la primera actividad agendada es un encuentro con Michael Milken, titular del instituto que organiza el evento, pautado para las 14 de Argentina de este miércoles.

Inmediatamente después, Milei mantendrá una reunión a puertas cerradas con un grupo selecto de empresarios y ejecutivos.

Durante la cumbre reservada con los hombres de negocios, está previsto que el presidente exponga los avances de las reformas estructurales en la Argentina y detalle las oportunidades de inversión que se abrieron a partir de las leyes que impulsó su gestión.

Más tarde, a las 18 (hora argentina), el mandatario brindará una disertación abierta en el marco de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

Qué es la Conferencia Milken y por qué es uno de los eventos más relevantes del mundo

Tal como se detalla en el sitio oficial del Instituto Milken, la cumbre del miércoles es el encuentro insignia de la institución, ya que congrega a referentes de áreas estratégicas: salud, finanzas, tecnología, negocios, filantropía y políticas públicas.

Desde la organización destacaron además el espíritu de la edición 2026: "La conferencia se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente".