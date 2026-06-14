La Ecuador de Beccacece debutó con una dura derrota sobre la hora ante Costa de Marfil

Al minuto 89, Amad Diallo marcó el 1-0 con el que los africanos derrotaron a la selección ecuatoriana en Philadelphia por el Grupo E.

La Selección de Ecuador recibió un duro cachetazo en su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó 1-0 ante Costa de Marfil en el Philadelphia Stadium por la primera fecha del Grupo E, donde más temprano Alemania le propinó una apabullante goleada 7-1 a Curazao.

El gol agónico con el que Costa de Marfil derrotó a Ecuador El partido se definió a minutos del final. Al minuto 89, un centro rasante desde la derecha del defensor Wilfried Sing terminó en un disparo bajo desde el borde del área del extremo Amad Diallo, que colocó la pelota contra el poste derecho de Hernán Galíndez y puso el 1-0 definitivo.

Amad Diallo le dio el triunfo a Costa de Marfil ante Ecuador. Amad Diallo le dio el triunfo a Costa de Marfil ante Ecuador. Video: DSports El combinado sudamericano estrelló tres remates en los postes: el extremo John Yeboah y el carrilero Alan Minda impactaron sus tiros en el travesaño, a los 23 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Enner Valencia lo hizo en el primer palo, antes del primer minuto del segundo tiempo.

La derrota ubica a Ecuador en el tercer lugar de una zona que domina cómodamente Alemania por diferencia de gol (+6), mientras que Costa de Marfil (+1) quedó en el segundo puesto.

En la próxima fecha, el elenco que conduce Beccacece enfrentará a Curazao, el sábado 20 de junio a las 21:00, mientras que los marfileños serán rival de la potencia europea, el mismo día y desde las 17:00 (ambos en horario argentino).