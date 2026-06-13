"Alerta máxima": la insólita reacción de la prensa argelina tras la designación de Szymon Marciniak para Argentina-Argelia

Un importante medio africano abrió el paraguas tras conocerse que el polaco Szymon Marciniak dirigirá el estreno mundialista ante la Scaloneta.

La designación del árbitro polaco Szymon Marciniak para el debut entre Argentina y Argelia generó repercusión inmediata en el país africano.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado. Luego de que la FIFA confirmara a Szymon Marciniak como árbitro del encuentro ante Argelia, previsto para el martes en Kansas, desde el país africano surgieron cuestionamientos y llamados a mantener la cautela.

El encargado de instalar el tema fue Echorouk Online, uno de los medios más importantes de Argelia, que publicó un artículo en el que le pidió a la Federación Argelina de Fútbol mantenerse en "alerta máxima". La preocupación no estuvo centrada exclusivamente en el árbitro polaco, sino en lo que consideran una fuerte influencia argentina y sudamericana dentro de los organismos de decisión de la FIFA.

La preocupación de la prensa argelina Argelia equipo vs Países Bajos El once inicial de Argelia frente a Países Bajos. El martes próximo será el primer rival de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. @LesVerts Según el medio africano, uno de los puntos que genera inquietud es la presencia de Federico Beligoy dentro de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el organismo que participa en las designaciones arbitrales para las competiciones internacionales. Además, remarcaron la presencia del paraguayo Enrique Cáceres dentro de esa estructura.

El artículo también señaló que África cuenta con una representación mucho menor en ese ámbito, mencionando al sudafricano Victor Gomes como único integrante africano dentro de la comisión. A partir de esa comparación, el portal sostuvo que la delegación argelina debe mantenerse atenta de cara al estreno mundialista.

Los antecedentes de Marciniak con Argentina y Argelia Marciniak ya dirigió a la Selección argentina: fue ante Australia por los octavos de final. Foto: EFE Szymon Marciniak dirigió a la Selección argentina en tres ocasiones, donde logró dos triunfos y un empate. El partido más recordado es el de la final de Qatar 2022 ante Francia. EFE Más allá de las especulaciones, los antecedentes muestran que tanto Argentina como Argelia tienen registros positivos bajo el arbitraje de Marciniak. La Albiceleste fue dirigida por el polaco en tres oportunidades: el empate 1 a 1 frente a Islandia en Rusia 2018, la victoria 2 a 1 sobre Australia en Qatar 2022 y la histórica final ganada por penales ante Francia.