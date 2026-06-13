"Alerta máxima": la insólita reacción de la prensa argelina tras la designación de Szymon Marciniak para Argentina-Argelia
Un importante medio africano abrió el paraguas tras conocerse que el polaco Szymon Marciniak dirigirá el estreno mundialista ante la Scaloneta.
La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado. Luego de que la FIFA confirmara a Szymon Marciniak como árbitro del encuentro ante Argelia, previsto para el martes en Kansas, desde el país africano surgieron cuestionamientos y llamados a mantener la cautela.
El encargado de instalar el tema fue Echorouk Online, uno de los medios más importantes de Argelia, que publicó un artículo en el que le pidió a la Federación Argelina de Fútbol mantenerse en "alerta máxima". La preocupación no estuvo centrada exclusivamente en el árbitro polaco, sino en lo que consideran una fuerte influencia argentina y sudamericana dentro de los organismos de decisión de la FIFA.
La preocupación de la prensa argelina
Según el medio africano, uno de los puntos que genera inquietud es la presencia de Federico Beligoy dentro de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el organismo que participa en las designaciones arbitrales para las competiciones internacionales. Además, remarcaron la presencia del paraguayo Enrique Cáceres dentro de esa estructura.
El artículo también señaló que África cuenta con una representación mucho menor en ese ámbito, mencionando al sudafricano Victor Gomes como único integrante africano dentro de la comisión. A partir de esa comparación, el portal sostuvo que la delegación argelina debe mantenerse atenta de cara al estreno mundialista.
Los antecedentes de Marciniak con Argentina y Argelia
Más allá de las especulaciones, los antecedentes muestran que tanto Argentina como Argelia tienen registros positivos bajo el arbitraje de Marciniak. La Albiceleste fue dirigida por el polaco en tres oportunidades: el empate 1 a 1 frente a Islandia en Rusia 2018, la victoria 2 a 1 sobre Australia en Qatar 2022 y la histórica final ganada por penales ante Francia.
Por el lado de Argelia, el juez europeo estuvo presente en dos encuentros y ambos terminaron con triunfo para los africanos. El más reciente fue la victoria 2 a 1 sobre Qatar en las semifinales de la Copa Árabe.
El equipo arbitral para el debut mundialista
Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes. El cuarto árbitro será el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh, mientras que Isaac Trevis actuará como suplente. Las autoridades del VAR todavía no fueron confirmadas por la FIFA.
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