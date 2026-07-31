El DT argentino de O'Higgins, sin casete tras la eliminación por penales ante Boca: "Me da una bronca enorme"

El equipo chileno ganó 1-0, estuvo al borde del batacazo y Lucas Bovaglio se mostró abatido en conferencia. No obstante, enalteció a sus jugadores.

Lucas Bovaglio, de la "bronca enorme" a las flores a su plantel por haber estado al borde de eliminar a Boca.

O'Higgins rozó el batacazo, llevó a Boca hasta los penales y estuvo a una pisca de eficacia de meterse en los octavos de la Sudamericana. Pero la historia terminó del lado del Xeneize. Con la desilusión a flor de piel, Lucas Bovaglio habló de la espina que le quedó por haber estado tan cerca de hacer historia.

Las declaraciones del DT de O'Higgins tras la eliminación "Me da una bronca enorme que no haya tenido un final feliz esta historia, pero es fútbol", soltó el entrenador del conjunto trasandino apenas comenzó a analizar una serie que su equipo peleó de igual a igual. Más allá del dolor, el argentino enseguida cambió el foco y llenó de elogios a sus dirigidos: "No me voy a cansar de decirlo, siento un profundo orgullo por lo que estos chicos dan y espero que el destino en algún momento les dé un guiño y les permita ganar algo porque se lo merecen".

Bovaglio también explicó cómo imaginó el partido y remarcó que O'Higgins fue a buscar la clasificación hasta el último minuto. "Sabíamos que iba a ser difícil revertir lo que pasó en Buenos Aires, pero el equipo hizo un gran partido. Nos pusimos 1-0, metimos el doble nueve para ir por el segundo y tuvimos una muy clara. Después, en los penales, esta vez no nos tocó".

El lamento de Lucas Bovaglio, DT de O'Higgins, tras la eliminación por penales ante Boca. Video: ESPN Además, el ex DT de Instituto destacó que no es habitual generarle tantas situaciones a un rival de tanta jerarquía como Boca. "En la ida tuvimos tres chances y hoy otras tres o cuatro. Boca te concede muy poco, pero ganamos el partido y llevamos la serie a los penales. Estuvimos ahí, enfrente había jugadores de la Selección argentina y de otras selecciones. Nos faltó muy poquito".