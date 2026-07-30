Estuvo 3 días desaparecida en Uruguay: cómo fueron las últimas horas de la joven argentina que apareció muerta

Tras tres días de intensa incertidumbre, la búsqueda de Pepa Almendra Vergara di Benedetto concluyó con el peor desenlace en las costas de Punta del Este. La adolescente argentina de 18 años, que residía en Uruguay junto a parte de sus allegados, era buscada desde la tarde del lunes 27 de julio, momento en que su familia perdió todo contacto con ella luego de que saliera de su departamento hacia una biblioteca en el centro de Maldonado.

La denuncia por paradero activó de inmediato un amplio operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad locales, la Prefectura y la familia de la joven. La clave para destrabar el caso radicó en el seguimiento minuto a minuto del sistema de videovigilancia unificado entre el Ministerio del Interior e imágenes de edificios privados sobre la franja costera.

La reconstrucción del trayecto y las cámaras que guiaron el operativo X/@emekavoces El avance de la investigación fue posible gracias a la reconstrucción detallada del recorrido que realizó la joven antes de su desaparición. En primer lugar, un chofer de ómnibus se presentó ante las autoridades policiales para confirmar que la había transportado, aportando datos decisivos sobre sus primeros movimientos urbanos.

Posteriormente, las grabaciones la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este y caminando sobre la rambla en dirección a Playa Mansa. Sin embargo, el rastro visual captado por las cámaras se interrumpió de forma abrupta a la altura de la parada 5, franja donde se concentró de inmediato el personal de rastrillaje.

El hallazgo en Playa Mansa y el estado de la investigación Fue en ese sector exacto de la costa donde efectivos de la Prefectura de Maldonado localizaron el cuerpo de la adolescente entre un área de arbustos. Según los primeros informes de los peritos forenses, el fallecimiento se habría producido poco tiempo antes de que las cuadrillas dieran con el paradero.