Quién era Pepa Almendra, la joven argentina que encontraron muerta en Punta del Este

La búsqueda de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, la joven argentina de 18 años desaparecida en Maldonado , Uruguay, terminó de la peor manera. La Policía encontró su cuerpo en las últimas horas del martes en la zona de la parada 5 de playa Mansa, en Punta del Este, y las autoridades confirmaron rápidamente su identidad.

Desde el inicio de la investigación, los efectivos trabajaron bajo la hipótesis de una desaparición por voluntad propia. Según la información incorporada al expediente, no existían antecedentes vinculados a problemas de salud mental, por lo que la reconstrucción de sus movimientos se concentró en el análisis de cámaras privadas y registros del Ministerio del Interior.

Pepa tenía 18 años y era oriunda de Córdoba. Parte de su vida la vivió en San Javier junto a su mamá y a su abuela. Pese a que llevaba varios años radicada en Uruguay, su madre sigue viviendo en aquella localidad cordobesa.

En medio de la conmoción, una tía de la joven habló con Montevideo Portal y describió a su sobrina como “una gurisa buena y simple”. Según su familia, estudiaba, compartía tiempo con sus amigos y era una persona reservada respecto de sus problemas personales.

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, expresó la señora.

La investigación continúa en manos de las autoridades uruguayas, que siguen trabajando para esclarecer por completo las circunstancias de la muerte de la joven.

Cómo fueron las últimas horas de Pepa Almendra

Los investigadores determinaron que la joven había pasado la noche del lunes en Maldonado y que durante el martes se trasladó hacia Punta del Este.

Un chofer de ómnibus declaró haberla transportado y, al enterarse de que estaba siendo buscada, aportó los datos a la Policía. A partir de ese testimonio, la última ubicación concreta que manejaron los efectivos fue la zona del hotel Enjoy Punta del Este.

Mientras tanto, la familia se concentró en ese sector y comenzó una búsqueda propia. Desde el entorno de la joven señalaron que Prefectura participó durante un período limitado, ya que luego recibieron información policial que indicaba que Almendra continuaba en tierra y no habría ingresado al agua.

El dato clave que aportaron las cámaras

Con el avance de la investigación, las cámaras de edificios ubicados sobre la rambla de playa Mansa captaron a la joven caminando por esa zona. Los policías analizaron la posibilidad de que hubiera retomado el trayecto hacia la ciudad de Maldonado, pero el seguimiento visual se interrumpió en la parada 5.

Tras comunicar esa información a la familia, se desplegó un operativo en la playa y sus alrededores. A los pocos minutos de llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Almendra.

Qué indican las primeras pericias

Las pericias forenses establecieron que la joven habría fallecido hacía relativamente poco tiempo. La causa sigue bajo investigación y no fue cerrada formalmente. Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada al expediente, la hipótesis que tomó mayor fuerza por las características del hallazgo es la de un suicidio.