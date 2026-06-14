La decisión de Lionel Scaloni con Santiago Beltrán que ilusiona a River y a la Selección argentina

Mientras la Selección ultima detalles para el estreno mundialista de este martes con Argelia, Scaloni también trabaja en el proyecto a largo plazo.

Hace poco, José Luis Chilavert se rindió ante Santiago Beltrán y lo postuló como el sucesor del Dibu Martínez en el arco de la Selección argentina.

La Selección argentina no solo piensa en el Mundial 2026. Aunque toda la atención está puesta en el debut ante Argelia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni también avanza con un proyecto que apunta al recambio generacional de cara a los próximos años. En ese contexto, Santiago Beltrán recibió una muestra de confianza que no pasó desapercibida.

El arquero de River fue uno de los cinco jóvenes convocados para acompañar a la delegación durante la gira previa al Mundial. Junto a Ignacio Ovando, Simón Escobar, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, el guardameta de 21 años tuvo la oportunidad de entrenarse durante más de dos semanas junto a Lionel Messi y el resto de las figuras del seleccionado.

Scaloni ya piensa en el futuro y Beltrán aparece como una de las apuestas más fuertes Lionel Scaloni entrenamiento en Kansas Scaloni ya piensa en el futuro y Beltrán aparece como una de las apuestas más fuertes.. Prensa AFA Mientras varios de esos futbolistas ya comenzaron a despedirse de la concentración y otros lo harán tras el encuentro frente a Argelia, Beltrán tendrá un tratamiento especial. El arquero permanecerá una semana más con la Selección y continuará trabajando junto al plantel hasta la previa del segundo partido ante Austria. Recién entonces viajará para sumarse a la pretemporada de River en Alicante.

La decisión responde a la valoración que tiene el cuerpo técnico sobre sus condiciones. Tanto Scaloni como Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección, consideran que Beltrán posee un enorme potencial y puede convertirse en una alternativa importante dentro del proyecto que comenzará después de la Copa del Mundo. Su estreno en la Mayor ya se produjo en el amistoso ante Honduras, cuando ingresó en los minutos finales por Juan Musso.