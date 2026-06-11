El picante análisis de Diego Forlán sobre un posible Argentina-Uruguay en 16avos del Mundial: "Prefieren no enfrentarnos"

Ante un potencial duelo entre la Selección argentina y la uruguaya en la primera instancia de playoffs, Diego Forlán hizo una peculiar predicción.

El sorteo del Mundial 2026 quiso que la Selección argentina y la de Uruguay quedaran emparejadas en grupos cruzados (J y H, respectivamente). Esto implica que en caso de que uno termine primero en su zona y el otro segundo, se enfrentarán de manera anticipada en dieciseisavos de final, la primera instancia de los playoffs.

Ante esta latente posibilidad de que se de este clásico antes de las fases finales y que una de las dos gigantes sudamericanas quede tan prontamente eliminada, apareció una figura histórica de la Celeste como es Diego Forlán para palpitar este potencial choque y agregarle un poco de picante.

Diego Forlán palpitó un potencial Argentina-Uruguay en el Mundial Diego Forlán palpitó un potencial Argentina-Uruguay en el Mundial El Espectador Deportes "Si se llega a dar que nos enfrentemos a los argentinos pasando el grupo, yo creo que del otro lado no te van a querer enfrentar en el momento que estamos", anticipó de manera sorpresiva el exdelantero e ídolo charrúa este jueves por la tarde en diálogo telefónico con El Espectador Deportes.

"¿Por qué? Porque sos mucho más peligroso, no tenés nada que perder. Siempre tenés para perder, obvio. Somos Uruguay, queremos ganar y pasar. Pero la obligación la tienen más ellos", se explicó Cachavacha. "Si ellos tuvieran que elegir, preferirían que Uruguay pase por el otro lado y no enfrentarte en ese momento. A un partido único es jodido. Después, Argentina es Argentina...", remarcó.

"Igual a mí dame jugar contra Argentina: ellos van a tener la obligación de pasar, no nosotros", insistió Forlán. Aunque se atajó: "Nosotros tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... que vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera", concluyó.