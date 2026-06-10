Felipe Melo calentó la previa del Mundial con una polémica comparación entre la Selección argentina y Brasil

Felipe Melo analizó el presente de la Selección argentina y marcó diferencias con el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo final y las opiniones sobre los candidatos al título empiezan a multiplicarse. En ese contexto, Felipe Melo dejó una declaración que rápidamente generó repercusión al referirse al presente de la Selección argentina y compararla con Brasil.

El exmediocampista, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Verdeamarela, aseguró que no ubica al equipo de Lionel Scaloni por encima de su selección. "De todos los equipos, para mí están Francia, España y Portugal, pero hoy, con todo respeto, no pongo a Argentina por delante de Brasil", afirmó durante un debate televisivo en Sportv, programa de la empresa Globo.

Felipe Melo encendió la rivalidad Argentina vs Brasil antes del Mundial La polémica declaración de Felipe Melo al comparar a Argentina con Brasil La polémica declaración de Felipe Melo al comparar a Argentina con Brasil. @geglobo Lejos de suavizar su postura, Felipe Melo redobló la apuesta y sostuvo: "Bueno, con todo respeto, no veo a Argentina mejor que Brasil. Esa es mi opinión. ¿Es mucho patriotismo?". Sus palabras reavivaron una rivalidad histórica que suma un nuevo capítulo en la previa de la máxima cita del fútbol.

Las declaraciones llegaron después del triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Islandia en Alabama, el último amistoso antes del debut mundialista frente a Argelia. Además, durante el mismo programa también se puso en discusión el nivel de los rivales que enfrentó recientemente el conjunto albiceleste en su preparación.

Cuándo podrían cruzarse Argentina y Brasil en el Mundial Más allá de las opiniones cruzadas, el sueño de un nuevo clásico sudamericano en el Mundial sigue latente. Argentina comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que la selección de Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Si ambos terminan primeros en sus zonas, solo podrían cruzarse en semifinales. En cambio, si alguno finaliza segundo, el esperado duelo recién podría darse en una eventual final.