La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 entró en su tramo final y una de las conferencias previas al partido inaugural dejó un momento especial para el periodismo argentino. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , aprovechó su encuentro con los medios para destacar públicamente la trayectoria de Enrique Macaya Márquez .

El dirigente habló desde la Ciudad de México, donde este jueves se disputará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. En medio de un mensaje centrado en la celebración que representa una Copa del Mundo, Infantino sorprendió al mencionar al histórico periodista argentino.

" Enrique Macaya Márquez , un periodista de Argentina que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de mundiales en 1958, es increíble", expresó el presidente de la FIFA ante la prensa internacional.

El dirigente continuó con su reconocimiento y envió un saludo especial al periodista, quien volverá a estar presente en una Copa del Mundo. "No está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos", agregó Infantino , en referencia a quien ostenta una trayectoria destacable dentro de la cobertura periodística de los campeonatos mundiales.

La mención de Infantino a Enrique Macaya Márquez en su conferencia previa al Mundial 2026

La mención de Infantino a Enrique Macaya Márquez en su conferencia previa al Mundial 2026

Las palabras del presidente de la FIFA se dieron durante una conferencia de prensa realizada en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde manifestó su entusiasmo por el comienzo del torneo.

"Es un momento de alegría, de celebración (...) Estoy muy contento de ver esta pelota rodando en unas pocas horas", afirmó el dirigente a un día del inicio de la Copa del Mundo organizada por México, Canadá y Estados Unidos.

Un récord que sigue creciendo

Cuando comience oficialmente el Mundial 2026, Macaya Márquez ampliará una marca histórica difícil de igualar. A los 91 años, el periodista argentino se prepara para cubrir su decimoctava Copa del Mundo, un registro que lo convierte en una referencia ineludible del periodismo deportivo internacional.

Enrique Macaya Márquez, fue reconocido durante la última Copa del Mundo en Qatar Enrique Macaya Márquez, fue reconocido por la FIFA durante la última Copa del Mundo en Qatar 2022. NA

Su vínculo con los Mundiales comenzó en Suecia 1958, cuando tenía apenas 23 años y viajó para cubrir por primera vez el torneo. Desde entonces estuvo presente en cada edición, acompañando algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol.

En esta oportunidad formará parte del equipo de Dsports, que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 para América Latina. De esta manera, Macaya Márquez volverá a ser testigo privilegiado de una nueva edición de la máxima competencia futbolística.

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