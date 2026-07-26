Sampaoli usó una fuerte palabra para definir cómo jugó su Talleres en la derrota ante Newell's

El Matador no tuvo un buen estreno en el Clausura y cayó por la mínima ante la Lepra. Ante ello, Jorge Sampaoli fue muy crítico en conferencia de prensa.

El regreso de Jorge Sampaoli al fútbol argentino después de 26 años no tuvo el estreno esperado. Talleres cayó 1-0 frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la primera fecha del Torneo Clausura y, pese a la reacción del complemento, el entrenador no quedó conforme con el rendimiento de su equipo. En conferencia de prensa, fue autocrítico, marcó errores puntuales y lanzó una dura frase sobre la actitud que mostró la T durante la primera mitad.

"Tratamos de equilibrar con una línea de cinco y utilizar la amplitud con los laterales-volantes. Después del gol de Newell's el equipo generó muchas situaciones de gol. Por resolver es lo abúlico que estuvo el equipo en el primer tiempo", disparó el DT, utilizando una fuerte palabra como lo es “abúlico”, cuya definición de la Real Academia Española es mostrar apatía, desgano y una severa falta de voluntad o energía para hacer las cosas.

La brutal sentencia de Jorge Sampaoli tras la derrota en Rosario X @351Deportes Sampaoli también puso el foco en los problemas defensivos que terminaron condicionando el resultado: "Santiago Fernández venía con una dolencia y terminó saliendo. Los centrales no tuvieron comunicación, el penal se podía haber evitado, pero es cuestión de tiempo para que comiencen a funcionar", explicó, dejando en claro que todavía hay mucho trabajo por delante para encontrar el funcionamiento que pretende.

Consultado por el mercado de pases, el DT de Talleres aseguró que buscará respuestas dentro del propio club antes que afuera: "Desde que llegamos intentamos mirar mucho las divisiones inferiores para potenciar a los jugadores. Las soluciones las tengo que buscar en el club. A los que vengan ahora les costará adaptarse a un sistema diferente, si ya nos está costando con los que veníamos trabajando. Apostaré por los jugadores que hay", afirmó.