Zlatan Ibrahimovic sorprendió al confesar que no apoyará a Suecia en el Mundial 2026: ¿quién es su favorito?

Zlatan Ibrahimovic, histórico goleador de Suecia, reconoció que no apoyará a su selección durante la Copa del Mundo y lo hará con otra. ¿Con cuál?

El futbolista Zlatan Ibrahimovic sorprendió al revelar que no alentará por Suecia durante el Mundial 2026, pese a ser el máximo goleador histórico de su selección y aseguró que su equipo favorito en el torneo será Croacia, por una cuestión vinculada a sus raíces familiares.

El ex delantero de 44 años, participa de la cobertura mundialista como analista televisivo y volvió a mostrar su estilo directo, sin demasiados filtros, al hablar del Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá: “Yo también tengo algunas raíces en Croacia, así que los apoyo en este torneo”, afirmó Ibrahimovic, quien durante su carrera disputó dos Copas del Mundo con Suecia, en 2002 y 2006, y marcó 62 goles con la camiseta de su país.

Ibrahimovic reveló que apoyará a Croacia en el Mundial 2026 y no a Suecia El sueco consideró que la pelea principal de la zona estará entre Inglaterra y Croacia, mientras que Ghana podría incomodar a los favoritos y quitarles puntos en una fase de grupos que promete ser competitiva.

Ibrahimovic reveló que apoyará a Croacia en el Mundial 2026 y no a Suecia X @Iam_me5588 La frase más fuerte llegó cuando se refirió a Panamá, selección a la que no le dio demasiadas chances de avanzar: “Creo que serán un saco de boxeo”, lanzó Ibrahimovic, fiel a su estilo frontal. Luego intentó bajar apenas el tono de su declaración, aunque sin retroceder demasiado: “No quiero ser irrespetuoso, pero esto es difícil”, agregó el ex atacante de Barcelona, Milan, Inter, Juventus, PSG, Manchester United y Los Ángeles Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic también protagonizó un cruce televisivo con Thierry Henry, quien mencionó a Haití como uno de los equipos a seguir, algo que el sueco cuestionó al sugerir que su ex colega estaba siendo demasiado amable con el seleccionado caribeño.