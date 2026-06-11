Yael Falcón Pérez tendrá su estreno en el Mundial 2026: que partido dirigirá

Luego de la designación de Facundo Tello, la FIFA decidió que Yael Falcón Pérez sea el juez para un nuevo encuentro de la Copa del Mundo 2026.

Argentina tendrá una presencia histórica en el Mundial 2026, no solo dentro de la cancha con la defensa del título conseguido en Qatar, sino también en el arbitraje. Por primera vez, tres jueces principales del país fueron seleccionados para dirigir en una misma Copa del Mundo: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

El primero en salir a escena será Falcón Pérez, quien tendrá a su cargo el encuentro entre Suecia y Túnez por el Grupo F, que se disputará el 14 de junio en el Estadio Monterrey. El bonaerense estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, en lo que marcará su estreno absoluto como árbitro principal en una Copa del Mundo.

Yael Falcón Pérez dirigirá el Suecia-Túnez en el Mundial 2026 A sus 38 años, Falcón Pérez llega a la máxima cita tras un crecimiento meteórico. Debutó en la Primera División argentina en 2019 y apenas tres años después obtuvo la escarapela FIFA. Desde entonces acumuló experiencia en competencias de primer nivel como la Copa Libertadores, la Copa América, las Eliminatorias Sudamericanas, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los árbitros más destacados del continente.

image Yael Falcón Pérez fue designado para dirigir Suecia-Túnez. X @FIFA Por su parte, Facundo Tello ya conoce lo que significa dirigir en una Copa del Mundo. Tras su participación en Qatar 2022, fue nuevamente convocado y tendrá una de las primeras designaciones del torneo, ya que impartirá justicia en el encuentro inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Su experiencia internacional fue uno de los factores que llevaron a FIFA a ratificar su confianza en el árbitro argentino.

El tercer integrante de la delegación albiceleste será Darío Herrera, quien aún espera conocer su primera asignación en el certamen. La presencia de tres árbitros principales argentinos en un mismo Mundial representa un hecho sin precedentes y refleja el reconocimiento internacional que ha ganado el arbitraje nacional en los últimos años. Para Tello será su segunda experiencia mundialista, mientras que Falcón Pérez y Herrera buscarán dejar su huella por primera vez en el escenario más importante del fútbol.