El Dibu Martínez analizó todo el camino de la Copa del Mundo y eligió a su candidato a ganar el máximo título en una final muy pesada e histórica.

El Dibu Martínez hizo una predicción del Mundial 2026 y dejó en claro quién será el campeón.

A días del comienzo del Mundial 2026, el Dibu Martínez volvió a demostrar la confianza que lo caracteriza y se animó a anticipar cómo imagina el desenlace de la Copa del Mundo. Tal como ocurrió en Qatar 2022, cuando tras la derrota inicial ante Arabia Saudita aseguró que la Selección argentina terminaría siendo campeona, el arquero volvió a apostar fuerte por la Albiceleste.

El Dibu participó de un desafío organizado por uno de los patrocinadores de Aston Villa y armó su cuadro ideal desde los octavos de final. Allí eligió como clasificados a Inglaterra, Portugal, Argentina, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México. Entre sus pronósticos más llamativos estuvo la eliminación de España a manos del equipo de Lionel Scaloni.

DIBU MARTINEZ Dibu Martínez pronosticó el camino de las potencias en el Mundial y se la jugó con una final muy pesada Al avanzar en el cuadro, el marplatense imaginó unos cuartos de final con una nueva victoria argentina sobre Francia, reedición de la histórica final de Qatar. Además, señaló que Inglaterra, Alemania y Brasil completarían el grupo de semifinalistas en una Copa del Mundo dominada por las principales potencias futbolísticas.

Dibu Martínez pronosticó que Argentina será bicampeona del mundo y le ganará a Brasil en la final Para las semifinales, el Dibu Martínez volvió a confiar en una de las especialidades de la Scaloneta: los penales. Según su predicción, Argentina eliminará a Inglaterra desde los doce pasos, mientras que Brasil dejará en el camino a Alemania para instalarse en la gran definición del torneo.

Dibu Martínez pronosticó el camino de las potencias en el Mundial y se la jugó con una final muy pesada X @DoentesPFutebol La final soñada por el arquero campeón del mundo sería nada menos que un clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Y fiel a su estilo, tampoco dudó al momento de elegir al campeón: otra vez imaginó una consagración albiceleste por penales, con él como protagonista. Una predicción cargada de confianza que alimenta la ilusión de los hinchas argentinos en la previa del desafío de defender la corona mundial.