La drástica regla de Estados Unidos que puede dejar a los influencers sin Mundial 2026 y deportados

Las autoridades migratorias lanzaron una dura advertencia para aquellos creadores de contenidos que viajen por el Mundial 2026.

Los influencers enfrentan el riesgo de ser expulsados de Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Con el comienzo del Mundial 2026 y la llegada de miles de fanáticos a Estados Unidos, las autoridades migratorias lanzaron una advertencia que apunta directamente a los creadores de contenido. Quienes ingresen al país con visa de turista y obtengan ganancias mediante publicaciones en redes sociales podrían enfrentar incluso la deportación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que este tipo de visado no permite realizar actividades remuneradas dentro del territorio estadounidense. Por ese motivo, los influencers que utilicen plataformas como TikTok o Instagram para generar ingresos mientras cubren el torneo se exponen a la cancelación inmediata de su documentación.

mundial 2026 Este jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026. Shutterstock El antecedente más conocido ocurrió el año pasado y tuvo como protagonista al popular tiktoker Khaby Lame. El influencer fue detenido por el Servicio de Inmigración en Las Vegas debido a irregularidades vinculadas a su visa y finalmente decidió autodeportarse.

Desde el gobierno estadounidense explicaron que viajar con el objetivo de producir contenido digital para monetizarlo es considerado una actividad laboral. En consecuencia, quienes pretendan desarrollar esas tareas deben gestionar previamente una visa de trabajo o de prensa.

Alerta en TikTok e Instagram por contenidos generador por IA Foto: Shutterstock Generar ingresos con videos o publicaciones en las redes sociales dentro de Estados Unidos será motivo de expulsión inmediata. Foto: Shutterstock. Aunque algunos abogados sostienen que podría existir margen para discutir determinadas situaciones cuando los pagos se realizan fuera de Estados Unidos, los controles migratorios continúan siendo estrictos. La administración de Donald Trump mantiene una política rigurosa y no prevé excepciones para las figuras más populares de internet.