Se filtró el papelón histórico de un famoso en un bar para no pagar la cuenta: "Quiso dejar un..."

Santiago Sposato reveló la indignante actitud de un famoso en un bar: su excusa para no pagar y la bizarra propuesta que le hizo al mozo antes de irse.

Una insólita situación ocurrida en un bar terminó convirtiéndose en tema de conversación en televisión. Según contó Santiago Sposato en Primicias Ya, un reconocido diseñador e influencer habría intentado evitar el pago de una cuenta elevada recurriendo a distintas excusas y propuestas poco habituales.

El protagonista de esta historia es Santiago Artemis. De acuerdo con el periodista, el creador de moda no abonó el consumo porque no tenía dinero suficiente para afrontar el gasto.

Santiago Artemis Se trata del diseñador Santiago Artemis. Instagram Santiagoartemis. Al detallar lo sucedido, Sposato aseguró que, cuando un empleado del lugar se acercó para cobrarle, Artemis intentó desentenderse de la situación. "El mozo le dijo: '¿Le molesta si le vamos cobrando?'. El señor finge demencia y le habla en inglés. Recuperó el castellano y le dijo 'no tengo plata, soy un influencer famoso, lo podemos arreglar de otra manera'", relató el comunicador.

Según el panelista, tras admitir que no podía pagar, el influencer comenzó a buscar alternativas para resolver el inconveniente. Entre las opciones que habría planteado hubo una que sorprendió a todos los presentes.