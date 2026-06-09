Qué famosa se vio obligada a vender su negocio tras sufrir un durísimo revés económico

En LAM, Pepe Ochoa reveló el nombre de la famosa que tuvo que tomar una drástica decisión con su emprendimiento.

Una famosa se encuentra en un momento muy complicado: tuvo que vender su empresa.

Una revelación inesperada tomó protagonismo este lunes en LAM, cuando Pepe Ochoa dio a conocer el nombre de una figura del espectáculo que decidió desprenderse de un proyecto comercial que venía desarrollando desde hacía tiempo. El dato surgió a partir de un enigmático planteado durante la emisión.

Todo comenzó cuando Denise Dumas, quien se encuentra al frente del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, lanzó la pregunta al aire: "¿Quién es la famosa que vendió su emprendimiento?". Sin rodeos, Ochoa respondió que se trataba de Cinthia Fernández y explicó las razones detrás de la decisión.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre Cinthia Fernández Cinthia Fernández Tuvo Que Vender Su Emprendimiento "La famosa que vendió su empresa, un escape room, es Cinthia Fernández. En el momento que le cerraron las cuentas empezó a estar más desestabilizada económicamente, tenía que meter muchas horas también en la sala de escape", contó el panelista.

Además, Ochoa señaló que la situación financiera de Fernández se vio afectada por diversos inconvenientes vinculados a sus cuentas y a acuerdos comerciales que dejó de mantener. Frente a ese escenario, optó por tomar distancia del emprendimiento.