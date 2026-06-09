Qué famosa se vio obligada a vender su negocio tras sufrir un durísimo revés económico
En LAM, Pepe Ochoa reveló el nombre de la famosa que tuvo que tomar una drástica decisión con su emprendimiento.
Una revelación inesperada tomó protagonismo este lunes en LAM, cuando Pepe Ochoa dio a conocer el nombre de una figura del espectáculo que decidió desprenderse de un proyecto comercial que venía desarrollando desde hacía tiempo. El dato surgió a partir de un enigmático planteado durante la emisión.
Todo comenzó cuando Denise Dumas, quien se encuentra al frente del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, lanzó la pregunta al aire: "¿Quién es la famosa que vendió su emprendimiento?". Sin rodeos, Ochoa respondió que se trataba de Cinthia Fernández y explicó las razones detrás de la decisión.
Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre Cinthia Fernández
"La famosa que vendió su empresa, un escape room, es Cinthia Fernández. En el momento que le cerraron las cuentas empezó a estar más desestabilizada económicamente, tenía que meter muchas horas también en la sala de escape", contó el panelista.
Además, Ochoa señaló que la situación financiera de Fernández se vio afectada por diversos inconvenientes vinculados a sus cuentas y a acuerdos comerciales que dejó de mantener. Frente a ese escenario, optó por tomar distancia del emprendimiento.
"Ella prefirió vender su parte, acomodarse por el tema de las cuentas, que se la cerraban, que sí, que no, y todas las marcas que perdió por ese tema, que bueno, ya todos lo saben, porque públicamente Cinthia no paró de hablar de ese tema, y porque obviamente se quiere dedicar a la abogacía", explicó el periodista.