Estalló la polémica: Fernanda Iglesias destrozó a Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La muerte de Ángel conmocionó al país entero y los principales apuntados son su madre y el padrastro. En medio de todo esto, Roberto Castillo decidió hacerse cargo y tomar la defensa por parte del padre, quien sostiene que los acusados fueron los culpables de la muerte del menor.

En medio de todo esto, Cinthia Fernández lo acompañó a Comodoro Rivadavia y lanzó fuertes declaraciones ante la prensa: "Para mí, en casos irreversibles como el de Ángel, que vuelva la pena de muerte . ¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie".

La estudiante de abogacía y pareja de Castillo fue duramente criticada. Baby Etchecopar fue uno de los primeros en arremeter contra ella y Fernanda Iglesias hizo lo mismo, pero con ambos: "Lo que ellos fueron a hacer es darse visibilidad a si mismos" .

"No fueron a darle visibilidad al caso, el caso ya tenía visibilidad. Ellos fueron a promocionarse y tengo razones para decirlo", sostuvo Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece).

Captura de pantalla 2026-04-15 153229 Fernanda Iglesias no se guardó nada. Foto: captura de video / El Trece.

Por otro lado, Matías Vázquez dejó en claro que "Cinthia Fernández hace un show mediático y genera el quilombo que después le da de comer a los periodistas". Cinthia se defendió en LAM y dejó en claro que "la verdad es que me tiene sin cuidado lo que digan de mí… No voy a parar de hacerlo porque 2 o 3 comunicadores lo digan".