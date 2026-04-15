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Fernanda Iglesias

Estalló la polémica: Fernanda Iglesias destrozó a Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La periodista de Puro Show arremetió contra el abogado y su pareja en medio de la fuerte polémica por las declaraciones sobre el caso Ángel.

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Fernanda fue tajante con su opinión.&nbsp;

Fernanda fue tajante con su opinión. 

  Foto: captura de video/ El Trece. 

La muerte de Ángel conmocionó al país entero y los principales apuntados son su madre y el padrastro. En medio de todo esto, Roberto Castillo decidió hacerse cargo y tomar la defensa por parte del padre, quien sostiene que los acusados fueron los culpables de la muerte del menor.

En medio de todo esto, Cinthia Fernández lo acompañó a Comodoro Rivadavia y lanzó fuertes declaraciones ante la prensa: "Para mí, en casos irreversibles como el de Ángel, que vuelva la pena de muerte. ¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie".

La estudiante de abogacía y pareja de Castillo fue duramente criticada. Baby Etchecopar fue uno de los primeros en arremeter contra ella y Fernanda Iglesias hizo lo mismo, pero con ambos: "Lo que ellos fueron a hacer es darse visibilidad a si mismos".

Fernanda Iglesias arremetió contra Roberto Castillo y Cinthia Fernández

Estalló la polémica: Fernanda Iglesias destrozó a Cinthia Fernández y Roberto Castillo

"No fueron a darle visibilidad al caso, el caso ya tenía visibilidad. Ellos fueron a promocionarse y tengo razones para decirlo", sostuvo Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece).

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Fernanda Iglesias no se guardó nada.

Fernanda Iglesias no se guardó nada.

Por otro lado, Matías Vázquez dejó en claro que "Cinthia Fernández hace un show mediático y genera el quilombo que después le da de comer a los periodistas". Cinthia se defendió en LAM y dejó en claro que "la verdad es que me tiene sin cuidado lo que digan de mí… No voy a parar de hacerlo porque 2 o 3 comunicadores lo digan".

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