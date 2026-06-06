Oktubre se impone como el disco favorito de Los Redondos entre los lectores de MDZ: votá en nuestra encuesta

La muerte del Indio Solari reavivó el interés por la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En MDZ te invitamos a elegir cuál fue el mejor disco de una banda que marcó para siempre la historia del rock nacional.

La muerte de Indio Solari reavivó el debate entre los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre cuál fue el mejor disco de la banda más icónica de la historia del rock nacional. En ese contexto, una encuesta publicada por MDZ reunió hasta el momento 4.571 votos y dejó una tendencia clara: Oktubre aparece como el álbum favorito de los lectores.

El trabajo editado en 1986 lidera la votación con el 16% de las preferencias, consolidando una reputación que trasciende generaciones. Considerado por muchos como la obra cumbre de Los Redondos, el disco contiene clásicos como "Ji ji ji", "Motorpsico" y "Preso en mi ciudad", canciones que se transformaron en piezas fundamentales del repertorio ricotero.

Detrás aparece Gulp!, el debut discográfico de la banda, que reúne el 13,1% de los votos. El podio se completa de manera particular con la opción "No lo sé", que acumula el 12,7%, reflejando que una parte importante de los participantes no logró elegir un único álbum dentro de una discografía tan influyente.

Más atrás se ubican ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado con el 9,7%, Un baión para el ojo idiota con el 9,6% y La mosca y la sopa con el 9,1%. La diferencia entre estos tres trabajos es mínima, lo que demuestra la paridad existente entre algunos de los títulos más emblemáticos del grupo.

La segunda mitad de la tabla muestra a Lobo suelto, cordero atado dividido en sus dos volúmenes, con 8,6% y 6% respectivamente, mientras que Luzbelito alcanza el 8,1%. Más abajo aparecen Último bondi a Finisterre con el 4% y Momo Sampler con el 3,6%.