La icónica estrella del pop internacional que se sumaría al show de Lali Espósito en River

A horas de la esperada presentación de Lali Espósito en River, se filtró la llegada al país de una icónica cantante que acompañaría a la artista argentina.

Lali Espósito se presentará este sábado y domingo en el estadio de River, y mientras crece la expectativa de los fanáticos, se dio a conocer que llegó a nuestro país una gran estrella del pop internacional que se sumaría a los recitales de la artista argentina.

En horas de la noche de este viernes, un grupo de seguidores de la figura en cuestión se dio cita en la puerta de un hotel en Puerto Madero, y allí la cámara de Farándula Show pudo captar nada más y nada menos que a Kylie Minogue.

La estrella internacional que llegó a Buenos Aires en la previa de los shows de Lali Espósito en River Kylie Minogue en Buenos Aires

Según trascendió, la cantante australiana arribó a la Argentina en un vuelo privado cerca de las 23, y Lali Espósito se habría encargado de gestionar la llegada de la estrella para tenerla como invitada especial en una de sus presentaciones en River.

Recordemos que el año pasado, cuando Kylie dio un recital en el Movistar Arena, publicó en sus redes sociales una foto junto a Lali en el backstage.