Kylie Minogue en Argentina: las fotos que revelan la magia de su tour Tension

A 17 años de su último show en el país, Kylie Minogue brilló en el Movistar Arena con una noche de pop, nostalgia y conexión total con el público.

Kylie Minogue regresó a Argentina después de 17 años para ofrecer un show impactante en el Movistar Arena, donde repasó lo mejor de sus más de 35 años de carrera. La estrella australiana combinó sus clásicos con canciones de su último disco, Tension II, y se ganó rápidamente el cariño del público porteño. Desde el saludo inicial con un enérgico “Hola Buenos Aires” hasta su emotiva despedida, Minogue demostró por qué sigue siendo una figura indiscutida del pop internacional.

El concierto arrancó con “Lights Camera Action”, tema de su último álbum, seguido de éxitos como “In Your Eyes”, “Spinning Around” y “Can’t Get You Out of My Head”, que desataron una verdadera fiesta. Durante el show, la cantante sorprendió con varios cambios de vestuario, incluyendo un vestido con los colores de la bandera argentina y otro rojo, que destacaron su energía y estilo. Además, hubo momentos íntimos, como cuando firmó un disco a un fan o interpretó a capella “Where the Wild Roses Grow”.

El público acompañó con fervor cada tema, iluminando el estadio con las linternas de sus celulares en “In My Arms” y cantando a todo pulmón en cada hit. Tras más de dos horas de música y baile, la artista cerró la noche con “Love at First Sight”, agradeciendo la calidez y pasión de sus seguidores argentinos. Su regreso fue más que esperado y dejó en claro que su legado sigue vigente y más fuerte que nunca.