Kylie Minogue fue recibida por una verdadera hinchada de fanáticos en Buenos Aires como previa de su show

La famosa artista pop vino a presentar su gira Tension, los fans de Kylie Minogue no dudaron en brindarle un cálido recibimiento tras 17 años de ausencia en Argentina.

La artista australiana regresó a la Argentina y saludó a sus seguidores desde el balcón de su lujoso hotel.

La reconocida estrella internacional Kylie Minogue aterrizó en suelo argentino durante la noche del martes. Proveniente de un vuelo de Air France, la artista arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21:45, siendo recibida por un amplio operativo de seguridad diseñado para su protección.

Después de casi dos décadas sin visitar el país, la intérprete australiana abandonó la terminal cerca de las 22:00, trasladándose en un convoy conformado por dos camionetas blindadas y un equipo de escoltas. Su destino fue la exclusiva Mansión del Four Seasons, donde se alojaría durante su estadía en Buenos Aires.

A pesar de las estrictas medidas de resguardo, Minogue no dudó en interactuar con sus admiradores, dedicando unos instantes a firmar recuerdos y posar para fotografías con quienes la aguardaban desde horas antes.

Así recibieron a Kylie Minogue sus fans en la puerta del Four Seasons Kylie Minogue recibió a sus fans en Buenos Aires Kylie Minogue recibió a sus fans en Buenos Aires. Video: Instagram @kylieminogue El entusiasmo de los fanáticos que ya palpitaban el esperado recital se intensificó cuando, desde el balcón de su lujoso alojamiento, la cantante apareció vistiendo una camiseta de la selección argentina. La multitud, eufórica, coreó su nombre al ritmo de un cántico futbolístico, mientras un miembro de su equipo registraba el emotivo momento desde su perspectiva.