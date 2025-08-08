Del insulto en Crónica TV al llamado que lo dejó sin trabajo: el debut más accidentado de Esteban Trebucq

El pasado jueves 7, el periodista estuvo presente en Otro día perdido y recordó una anécdota insólita.

Esteban Trebucq fue el invitado del jueves 7 de agosto de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Durante la charla, el periodista recordó cómo comenzó a trabajar en Crónica TV y cómo una serie de imprevistos convirtieron su debut en una anécdota inolvidable.

El invitado contó que Ariel Said lo estaba esperando en la puerta de canal América, le preguntó si lo conocía y luego se presentó: "Soy el director de Crónica, tenés que venir a trabjar a Crónica". "Y fui. Un día empecé y me quedé", confesó Esteban.

Esteban Trebucq en Otro día perdido 2 El periodista recordó cuando comenzó a trabajar en Crónica TV. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Sin embargo, no todo fue color de rosa en su debut en aquel canal. "Llegué a estar un fin de semana en los dos lugares a la vez. Terminé mi primer programa en Crónica, yo dije 'la rompí, me fue bárbaro'. El primer llamado que recibí fue de la vestuarista. ¿Sabés que me dijo?: '¿Vos sos Trebucq? Sos un pelotu**'", recordó el comunicador.

Y es que la vestuarista le explicó a Esteban que se había puesto la ropa de otro periodista. "Me dijeron que me tenía que cambiar. Me quedaba un poco grande. Me había puesto la ropa de otro conductor. Me cag* a pedo", sumó el invitado.