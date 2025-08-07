Los tres invitados que le salvaron el rating a Mario Pergolini

En lo que va de la semana, el programa del destacado periodista ha conseguido mejores números, en comparación con otras emisiones.

Esta semana comenzó muy bien para Mario Pergolini. Después de algunos programas con bajo encendido, el conductor logró repuntar el rating de Otro día perdido gracias a una seguidilla de invitados que generaron repercusión en redes, medios y plataformas. Con presencia fuerte al aire y momentos virales, tres figuras le dieron un impulso clave a Otro Día Perdido.

El primero de ellos fue Roberto Moldavsky, quien visitó el ciclo el pasado lunes 4 de agosto. La emisión estuvo cargada de anécdotas, como cuando recordó entre risas el día que sobornó a la policía para escapar de unos incidentes en la cancha de Boca. Su presencia, elevó el rating de la propuesta de Eltrece a 5,6 puntos.

Silvio Soldán en Otro día perdido Silvio Soldán fue al programa del periodista el día martes 5 de agosto. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Después, el martes 5, fue el turno de Silvio Soldán, quien sorprendió y deleitó a Pergolini, Rada y Laila con una serie de preguntas repentinas al estilo Feliz Domingo. El conductor demostró su vigencia y carisma con una participación que combinó juego, nostalgia y humor, y que le permitió al programa alcanzar 5,2 puntos de rating.

Por último, el miércoles 6 fue el turno de Moria Casán, quien volvió a desplegar toda su “lengua karateca” en el estudio. La diva no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus clásicas frases filosas, que provocaron momentos cargados de humor y picardía, manteniendo al público atento y entretenido. Su visita también le permitió al programa sostener un buen nivel, alcanzando 5,2 puntos de rating, igual que Soldán.