Moria Casán le reveló a Mario Pergolini qué es lo que más le gusta de él y lo dejó mudo

La actriz estuvo como invitada al programa de Mario Pergolini y descolocó al periodista con un inesperado halago.

En su visita a Otro día perdido, Moria Casán volvió a demostrar que no tiene filtros y que, incluso cuando lanza un piropo, puede dejar a todos descolocados. Y es que, en los últimos minutos del programa que conduce Mario Pergolini, la actriz halagó al periodista de manera inesperada.

"Moria, me quedaría todo el día charlando con vos. Es súper agradable, interesante. Hemos charlado en otras etapas", fue la forma en la que Pergolini le agradeció a Casán por su participación en el ciclo.

Moria Casán en Otro día perdido La artista estuvo como invitada a "Otro día perdido". Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Hemos charlado y me invitaste a tu radio, que yo nunca voy a la radio, y a la tuya fui. Me pareces un tipo, no es para halagarte, vanguardista, con otro concepto", le respondió la exvedette. Y, en ese momento, Moria lanzó: "¿Y sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero".

La cara del comunicador se transformó por completo y se quedó totalmente atónito ante aquella confesión. "No sé que decirte", expresó el periodista.

Esto fue lo que le dijo Moria Casán a Mario Pergolini en Otro día perdido Moria Casán Dejó Sin Palabras A Mario Pergolini Con Un Halago Entonces, la invitada explicó: "Parece una vulgaridad, pero quiero decir que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero ¿se entiende lo que se dice?. No es un hombre que mira bien a las mujeres, o sea, no tiene la libidinosidad que tienen los hombres de poder, algunos, que tienen un poder mediático o algo y... qué asco. Hay tan poco hombre que no es mirón".