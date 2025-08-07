Moria Casán le reveló a Mario Pergolini qué es lo que más le gusta de él y lo dejó mudo
La actriz estuvo como invitada al programa de Mario Pergolini y descolocó al periodista con un inesperado halago.
En su visita a Otro día perdido, Moria Casán volvió a demostrar que no tiene filtros y que, incluso cuando lanza un piropo, puede dejar a todos descolocados. Y es que, en los últimos minutos del programa que conduce Mario Pergolini, la actriz halagó al periodista de manera inesperada.
"Moria, me quedaría todo el día charlando con vos. Es súper agradable, interesante. Hemos charlado en otras etapas", fue la forma en la que Pergolini le agradeció a Casán por su participación en el ciclo.
"Hemos charlado y me invitaste a tu radio, que yo nunca voy a la radio, y a la tuya fui. Me pareces un tipo, no es para halagarte, vanguardista, con otro concepto", le respondió la exvedette. Y, en ese momento, Moria lanzó: "¿Y sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero".
La cara del comunicador se transformó por completo y se quedó totalmente atónito ante aquella confesión. "No sé que decirte", expresó el periodista.
Entonces, la invitada explicó: "Parece una vulgaridad, pero quiero decir que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero ¿se entiende lo que se dice?. No es un hombre que mira bien a las mujeres, o sea, no tiene la libidinosidad que tienen los hombres de poder, algunos, que tienen un poder mediático o algo y... qué asco. Hay tan poco hombre que no es mirón".
"Te agradezco el halago", le contestó el conductor. "Eso me encanta, que siempre mantuvo una distancia, es respetuoso, una cosa rara en el medio. Conozco bastantes, pero la mayoría no estaría respondiendo. Igual, me importa un pi**, porque no me importa nada lo que hagan", afirmó la artista.
Acto seguido, Moria Casán reconoció que lo podría haber dicho de otra manera y Pergolini bromeó: "Me voy a hacer una remera que diga 'no soy pajero'".