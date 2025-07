Martín Cirio descolocó a Mario Pergolini con una pregunta muy íntima: "¿Vos nunca te...?

Martín Cirio fue el último invitado a Otro día perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini. Su paso por la propuesta de Eltrece dejó varias perlitas, y una de ellas fue cuando le hizo una pregunta al conductor que lo terminó descolocando por completo.

"¿Vos nunca te sacaste fotos desnudo?", quiso saber el youtuber. "No", respondió Pergolini. "¿Nunca?", insistió Cirio. El periodista se quedó pensando unos segundos para confirmar su respuesta y luego, contestó: "No". Y aclaró: "No, no lo voy a hacer".

Martín Cirio en Otro día perdido El youtuber estuvo presente en el ciclo de Eltrece el pasado martes 29 de julio. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Acto seguido, el invitado reveló una costumbre personal y advirtió sobre los riesgos: “Igual, yo no sabía algo que hay que tener mucho cuidado. Yo me saco todo tipo de fotos: cuando estoy en el baño para ver cómo me veo, si estoy sentado. Si vos te sacas fotos y después las borras, igual quedan guardadas”.

"Vos sabés que la policía vio mis fotos en bolas, porque yo tenía fotos desnudo en serio cuando tenía tipo veinte años, que me compré mi primera cámara digital y yo quería ver cómo me veía desnudo. Y no sé por qué esas fotos las guardé en CD's, hacía backups, en esa época no existía la nube. Bueno, dije 'en algún momento las voy a usar'", relató Martín.

Esto fue lo que le preguntó Martín Cirio a Mario Pergolini en Otro día perdido La Consulta De Martín Cirio Que Descolocó A Mario Pergolini En ese momento, Mario explicó el complicado momento que vivió Cirio hace un tiempo para entender lo que contaba el invitado: "La verdad que tuvo un inconveniente por una estupidez, una denuncia falsa. Pero no es que lo cancelaron en redes. Fue la policía a su casa. Pudo haber tenido un problema tremendo, lo tuvo. La verdad, que lo que pasó Martín en la vida es una locura, y que él haya salido, lo haya levantado y lo haya contado, la verdad que es admirable