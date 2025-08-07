Ayer comenzó el juicio de Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi, y no hay quien no esté hablando sobre el tema.

Tras una larga espera, comenzó el juicio de Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi. Él está acusado de abuso sexual y violencia. Hoy, no hay quien no esté hablando sobre el tema en los medios de comunicación. El ciclo de Karina Mazzocco no se quedó afuera.

En A la tarde, hablaron con Agustina Kämpfer, que compartió con Prandi en Incorrectas, programa que conducía Moria Casán en la TV. "Fui testigo de todo lo que a ella le pasaba, hacía muy poco que nos conocíamos, y yo no sabía si era una pareja especial o si en efecto, como creía, ella estaba siendo víctima de un cuadro de violencia tremendo", contó.

Julieta Prandi Julieta Prandi Qué hacía el ex de Julieta Prandi cuando ella trabaja con Moria Casán "En el momento en que Julieta empezó a contar, públicamente, todo lo que padeció, yo pensaba ‘lo vi’. Lo que me acuerdo es cuando ella trabajaba con Moria, todos los días, él la llamaba para hacerle reproches respecto de cuestiones del programa", continuó.

"El cada día miraba el programa completo y le hablaba y después ella quedaba desencajada, así siempre. A mí me llamaba la atención, por el horario del ciclo, que él lo pudiera ver, pero ella me contestó que lo miraba por el teléfono. Él siempre tenía algo para decirle, en cualquier momento".