Boy Olmi, impactado por el hallazgo de restos humanos en la casa que fue de Gustavo Cerati y también de Marina Olmi

La reciente identificación de los restos de Diego Fernández Lima, hallados en la medianera de una casa que perteneció a Marina Olmi, hermana del reconocido actor argentino Boy Olmi, sacó a la luz un crimen ocurrido en 1984. El hecho también llamó la atención por un dato adicional, en el pasado, la vivienda fue habitada por Gustavo Cerati, en pleno ascenso de su carrera como referente del rock nacional en los inicios del año 2000.

La repercusión fue inmediata, no solo por la crudeza del hallazgo de los restos humanos sino por la conexión indirecta con figuras públicas. El inmueble, ubicado en el barrio de Coghlan, fue escenario de parte de la vida de Cerati durante dos años. A casi once años de su fallecimiento, su nombre volvió a los titulares, aunque por un episodio policial ajeno a su trayectoria artística.

Frente al revuelo mediático, Boy Olmi y su pareja, Carola Reyna, decidieron romper el silencio en Intrusos (América TV), luego de que se encontraran los restos en la propiedad actualmente en demolición para la construcción de un edificio.

La palabra de Boy Olmi tras el hallazgo de restos humanos en la propiedad que fue de su hermana Boy Olmi se refirió a los restos humanos hallados en la residencia en la que vivió Gustavo Cerati y que fue propiedad de la hermana del actor Boy Olmi se refirió a los restos humanos hallados en la residencia en la que vivió Gustavo Cerati y que fue propiedad de la hermana del actor. Video: Intrusos (América TV) “No es la casa ni de Gustavo ni de mi hermana, son vecinos, es la casa de al lado”, aclaró el actor con notorio fastidio, intentando desvincular a su familia y al exlíder de Soda Stereo del hecho. “Es la casa lindera”, sumó Reyna, mientras Olmi amplió: “A veces pasa que, frente al nombre de alguien conocido como el amoroso de Gustavo o mi hermana, que es una gran artista plástica, se montan noticias. Creo que no hay mucha relación entre todo esto, es una pena que aparezca”.