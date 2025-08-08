Boy Olmi, impactado por el hallazgo de restos humanos en la casa que fue de Gustavo Cerati y también de Marina Olmi
Tras hallar restos óseos en la casa donde vivió el músico argentino, Boy Olmi se expresó porque la propiedad también le perteneció a su hermana.
La reciente identificación de los restos de Diego Fernández Lima, hallados en la medianera de una casa que perteneció a Marina Olmi, hermana del reconocido actor argentino Boy Olmi, sacó a la luz un crimen ocurrido en 1984. El hecho también llamó la atención por un dato adicional, en el pasado, la vivienda fue habitada por Gustavo Cerati, en pleno ascenso de su carrera como referente del rock nacional en los inicios del año 2000.
La repercusión fue inmediata, no solo por la crudeza del hallazgo de los restos humanos sino por la conexión indirecta con figuras públicas. El inmueble, ubicado en el barrio de Coghlan, fue escenario de parte de la vida de Cerati durante dos años. A casi once años de su fallecimiento, su nombre volvió a los titulares, aunque por un episodio policial ajeno a su trayectoria artística.
Te Podría Interesar
Frente al revuelo mediático, Boy Olmi y su pareja, Carola Reyna, decidieron romper el silencio en Intrusos (América TV), luego de que se encontraran los restos en la propiedad actualmente en demolición para la construcción de un edificio.
La palabra de Boy Olmi tras el hallazgo de restos humanos en la propiedad que fue de su hermana
“No es la casa ni de Gustavo ni de mi hermana, son vecinos, es la casa de al lado”, aclaró el actor con notorio fastidio, intentando desvincular a su familia y al exlíder de Soda Stereo del hecho. “Es la casa lindera”, sumó Reyna, mientras Olmi amplió: “A veces pasa que, frente al nombre de alguien conocido como el amoroso de Gustavo o mi hermana, que es una gran artista plástica, se montan noticias. Creo que no hay mucha relación entre todo esto, es una pena que aparezca”.
Reyna completó la explicación: “Fue un bajón, fue muy fuerte. Ella ya había vendido la casa, pero incluso ahora vieron que los restos eran de antes de que ellos compraran la casa”. Sobre la confirmación de que el joven tenía solo 16 años al momento de desaparecer, concluyó: “Fue muy loco, es raro”.