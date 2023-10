Cuántos años de casados llevan Carola Reyna y Boy Olmi y cuál es la pregunta que se hace ella en soledad

Si hay una pareja del mundo del espectáculo que es un ejemplo de perdurabilidad es la de Carola Reyna y Boy Olmi, que llevan más de 30 años juntos. Sin embargo, al momento de hablar de los secretos, la actriz reconoce que no sabe cuáles son. “No sé, sino sacaríamos libros, daríamos cursos”, admitió.



En una charla con el programa Sola en los Bares, Carola Reyna reveló cuál es la pregunta que se hace habitualmente. “A veces me llama la atención estar tanto tiempo con él. Me digo: ‘¿Cómo puede ser? 30 años es muy loco. Así como no puedo creer que mi hijo tenga 32 años. Me digo: ‘¿Cómo es que la vida pasa así?’”, contó.

No obstante, intentó ensayar una explicación para un amor tan duradero. “Mucho trabajo también juntos, en el sentido de mucha conciencia, mucha afinidad, suerte también, humor, amor, puntos de contacto. No sé, afinidades”, expresó la actriz.



“De alguna manera los dos vibramos parecido. Por un lado, fuimos independientes, pero por el otro muy dependientes uno del otro. Su cercanía, su afecto. Nos buscamos mucho”, agregó Carola Reyna sobre su amor con Boy Olmi.



Una de las cuestiones que más sorprende de su relación es cómo lograron mantener el bajo perfil a pesar de que ambos son muy famosos. “Salió así. Tampoco fue tan pensado. Supongo que tendrá que ver con nuestra personalidad”, explicó.

Sin embargo, Carola Reyna acepta que pasaron varias crisis en estas tres décadas con Boy Olmi. “Es un tipo poco rutinario. Al contrario, tiene una vida que, a veces, te puede resultar demasiado movida. Nunca te aburrís, aunque te puede cansar porque hay que seguirlo”, aclaró.



“Y obvio que hay que sortear peleas. No somos una pareja perfecta y estamos llenos de cosas que intentamos reparar todos los días. Pero, evidentemente, algo funciona y seguimos eligiéndonos. Hemos pasado muchas etapas y ahora que los chicos están granees, es buenísimo”, cerró Carola Reyna.