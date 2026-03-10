"Lloró mucho": una querida actriz contó que su bebé de 10 meses tiene fractura de cráneo por una caída
Tras tres noches de internación y estudios de alta complejidad, la actriz reveló cómo será la recuperación del pequeño en casa.
Un momento de máxima tensión y angustia vivió la reconocida animadora infantil Muni Seligmann tras un accidente doméstico que involucró a su pequeño hijo de 10 meses. A través de sus historias de Instagram, la actriz relató el desesperante episodio ocurrido en la habitación del bebé, cuando el niño se precipitó desde una altura considerable.
A pesar de la gravedad del impacto y la posterior confirmación de una lesión ósea, la conductora llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que Vicente se encuentra fuera de peligro tras haber superado los días de observación más críticos.
El diagnóstico que obligó a una internación de urgencia para el hijo de Muni
El accidente sucedió en un descuido mientras el bebé estaba en el mueble destinado a su higiene. "Mi chiquito de 10 meses se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Yo estaba ahí, escuché el estruendo y fui corriendo", detalló la actriz, quien rápidamente notó una inflamación en la cabeza del niño.
Tras una consulta de urgencia con el pediatra y una posterior tomografía, los médicos confirmaron el diagnóstico: "fractura de cráneo, sin desplazamiento". Ante el cuadro, la familia debió trasladarse en ambulancia hacia la Fundación Hospitalaria para realizar un seguimiento estricto.
Durante las 72 horas que permanecieron en observación, la neurocirujana a cargo del caso brindó las pautas para el proceso de sanación, que será prolongado. "Esto tarda de tres a seis meses en soldarse solo", explicó Muni, compartiendo además la medida de seguridad que debieron implementar para el día a día.
Para evitar cualquier complicación mientras el hueso se recupera, al bebé "le pusimos un casquito que le amortigua los golpes para que pueda seguir moviéndose" sin riesgos adicionales ante posibles caídas accidentales.
Muni, quien también es madre de Carmela, había dado a luz a Vicente el pasado 5 de mayo de 2025 en un parto que ella misma describió como una experiencia intensa: "Te amamos hijo. Estamos desbordados de emoción. Alto parto. Pensé que no iba a poder, pero se pudo".