"Lloró mucho": una querida actriz contó que su bebé de 10 meses tiene fractura de cráneo por una caída

Tras tres noches de internación y estudios de alta complejidad, la actriz reveló cómo será la recuperación del pequeño en casa.

El pequeño de 10 meses debió ser trasladado en ambulancia tras sufrir un golpe en la cabeza. / CANVA

Un momento de máxima tensión y angustia vivió la reconocida animadora infantil Muni Seligmann tras un accidente doméstico que involucró a su pequeño hijo de 10 meses. A través de sus historias de Instagram, la actriz relató el desesperante episodio ocurrido en la habitación del bebé, cuando el niño se precipitó desde una altura considerable.

El bebé de 10 meses de Muni Seligmann tiene fractura de cráneo. A pesar de la gravedad del impacto y la posterior confirmación de una lesión ósea, la conductora llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que Vicente se encuentra fuera de peligro tras haber superado los días de observación más críticos.

El diagnóstico que obligó a una internación de urgencia para el hijo de Muni El accidente sucedió en un descuido mientras el bebé estaba en el mueble destinado a su higiene. "Mi chiquito de 10 meses se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Yo estaba ahí, escuché el estruendo y fui corriendo", detalló la actriz, quien rápidamente notó una inflamación en la cabeza del niño.

muni-seligmann-familia Muni Seligmann compartió los detalles del accidente de su hijo Vicente en redes sociales. Instagram @soymuni Tras una consulta de urgencia con el pediatra y una posterior tomografía, los médicos confirmaron el diagnóstico: "fractura de cráneo, sin desplazamiento". Ante el cuadro, la familia debió trasladarse en ambulancia hacia la Fundación Hospitalaria para realizar un seguimiento estricto.

Durante las 72 horas que permanecieron en observación, la neurocirujana a cargo del caso brindó las pautas para el proceso de sanación, que será prolongado. "Esto tarda de tres a seis meses en soldarse solo", explicó Muni, compartiendo además la medida de seguridad que debieron implementar para el día a día.