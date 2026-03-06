Detuvieron al falso hijo de Diego Maradona por integrar una presunta banda dedicada a la venta de drogas

Santiago Lara, quien años atrás reclamó ser hijo de Diego Maradona, fue detenido en La Plata en una causa por venta de drogas.

Un joven de 25 años, identificado como Santiago Lara, fue detenido en el marco de una causa que investiga una banda dedicada a la venta de drogas. Años atrás, el nombre de Lara había sido noticia, ya que había impulsado una demanda judicial para ser reconocido como hijo de Diego Maradona.

Cómo fue la captura del falso Maradona Todo comenzó a partir de una investigación que apuntó a una organización que se dedicaba a la venta de drogas fraccionadas en dosis individuales. De acuerdo al expediente, las transacciones se realizaban principalmente en un domicilio ubicado en la calle 56, entre 20 y 21, en la ciudad de La Plata.

En las últimas horas, se concretó un allanamiento en dicho domicilio por orden de la fiscalía que conduce Hugo Tesón. Durante el procedimiento, se secuestraron drogas y otros elementos de interés para la causa.

Además de Santiago Lara, fueron detenidos Marcelo Fabián Lara, el verdadero papá de Santiago y María José Boren. Los tres quedaron imputados y ya fueron indagados.

Quién es Santiago Lara El caso tomó relevancia tras la muerte del ídolo en 2020. En ese momento, el abogada de Lara solicitó de manera urgente la exhumación del cuerpo de Maradona para obtener muestras genéticas, argumentando que era la única forma de confirmar lo que su madre, Natalia Garat, le había confesado antes de morir de cáncer cuando él tenía 13 años.