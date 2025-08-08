El Pity Álvarez confirmó su regreso a los escenarios: cuándo y dónde se presentará
El artista reapareció en redes y confirmó lo que sus fans esperaban hace tiempo: su regreso a los escenarios.
El Pity Álvarez le acaba de dar la mejor noticia a sus fanáticos: vuelve a los escenarios. La primicia había sido brindada por el periodista Gustavo Méndez, a principios de mayo de este año
"Están negociando dos fechas de un gran músico de la historia del rock nacional para que se presente en dos fechas en Vélez Sarsfield este año, a fin de año, precisamente, el señor Pity Álvarez", reveló el comunicador en aquel entonces.
Te Podría Interesar
Ahora, tres meses después, el exlíder de Viejas Locas confirmó la novedad y lo hizo este viernes por la mañana a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram (@Pityalvarezok).
"Bueno, chicos, primero que nada quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram. Por acá vamos a darte las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de Instagram de nosotros, que fueron los que hasta ahora fueron pasando información", comenzó diciendo en el clip.
Este fue el video que publicó el Pity Álvarez para anunciar su concierto en el Estadio Vélez
Acto seguido, Álvarez contó: "Y tengo dos noticias muy lindas para darles. Voy a decirles oficialmente de que vamos a estar el 5 de diciembre en el Estadio Vélez. Antes de eso, vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten". "Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante", concluyó el cantante en el video, que ya suma miles de me gusta en la red social.