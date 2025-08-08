El Pity Álvarez confirmó su regreso a los escenarios: cuándo y dónde se presentará

El artista reapareció en redes y confirmó lo que sus fans esperaban hace tiempo: su regreso a los escenarios.

El Pity Álvarez le acaba de dar la mejor noticia a sus fanáticos: vuelve a los escenarios. La primicia había sido brindada por el periodista Gustavo Méndez, a principios de mayo de este año

"Están negociando dos fechas de un gran músico de la historia del rock nacional para que se presente en dos fechas en Vélez Sarsfield este año, a fin de año, precisamente, el señor Pity Álvarez", reveló el comunicador en aquel entonces.

El Pity Álvarez fue parte de los grupos musicales "Intoxicados" y "Viejas Locas". Foto: Instagram Pityalvarezokey. El artista dio dos importantes noticias este viernes por la mañana. Instagram Pityalvarezokey Ahora, tres meses después, el exlíder de Viejas Locas confirmó la novedad y lo hizo este viernes por la mañana a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram (@Pityalvarezok).

"Bueno, chicos, primero que nada quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram. Por acá vamos a darte las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de Instagram de nosotros, que fueron los que hasta ahora fueron pasando información", comenzó diciendo en el clip.