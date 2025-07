El Cuarteto de Nos, "una banda de rock rara" que nos enseña a ser humanos y a abrazar nuestros defectos

- Siempre hemos ido muchas veces a ciudades, como es el caso de Mendoza y otras ciudades de Argentina y Latinoamérica, y es un desafío nuevo el tratar, por un lado de no aburrir al público que nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo, con una renovación en el repertorio. Pero también, está pasando con la banda que cada vez viene más gente a vernos. Hay un montón de gente y de chicos muy jóvenes.

- Vi muchos videos del show anterior en Mendoza y algo que me llamó la atención fue ver tantas familias, padres e hijos compartiendo su música. ¿Se lo esperaban? ¿Cómo ven ese fenómeno?

- Es tremendo. Y te doy vuelta tu razonamiento: son los hijos los que llevan a los padres, y eso está más bueno todavía. Nos pasa, quizás no tanto en Uruguay o Buenos Aires que está la gente quizás de otras generaciones más grandes que conocen al Cuarteto, pero sobre todo ahora en Chile, Colombia, México que son los pibes los que conocen al Cuarteto. Entran al Cuarteto por los últimos temas y el papá escucha y dice ‘ah, no está tan mal lo que escucha el chiquilín’ y los acompaña al show. No quiero pecar la estadística, pero el 70 % del público de los shows son menores de dieciocho años.

El Cuarteto de Nos 2 El grupo se fundó en el año 1980. Gentileza Prensa.

- Es decir, es un fenómeno que no ocurre solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano…

- Claro. Hicimos ahora el Movistar Arena en Santiago de Chile, con capacidad para catorce mil personas, que se agotaron las entradas. Y ese porcentaje de chicos estaba tal cual. Ahora hacemos en México, en el Palacio de los Deportes, que son casi dieciocho mil lugares, y nos dicen lo mismo, que la gran mayoría de público son chicos. Y aparte lo ves. Además de todo, con toda esa energía juvenil, se vienen con el cosplay de los personajes.

- ¿Qué se va a encontrar el público mendocino cuando abran la puerta a un nuevo show del Cuarteto de Nos?

Este show nos encuentra un poco a mitad de camino. Un poco como dije recién, lo de Santiago de Chile, una gira que hicimos por México y Estados Unidos. Siempre los shows nuevos, cuando vas ingresando canciones inéditas, requieren de un "aceite2, ir teniendo un trajín de los shows para irlo mejorando. Entonces, me da la impresión de que los primeros shows de este año fueron buenísimos para ese ajuste. Y vamos a llegar a Argentina con estos shows, que después seguimos de largo para otros lados con un lindo equilibrio, porque estamos haciendo cinco canciones del disco nuevo, que son ocho en total, y ya la gente las tiene como clásicos. Hoy también, como corre el consumo de la música, es muchísimo más rápido cómo se conocen las canciones a comparación de antes. Entonces, tiene ese equilibrio de canciones emblemáticas de la banda, pero también esta renovación con este nuevo material. Y también la puesta en escena, que es totalmente nueva.

- ¿Qué tiene la nueva puesta en escena?

Tiene mucho que ver con el concepto general de "Puertas". Juega mucho el arte surrealista.

Puertas "Puertas" es el último disco de la agrupación. Fue lanzado el pasado 22 de mayo de 2025 y cuenta con ocho canciones. Gentileza Prensa.

- ¿Y qué los llevó a componer este disco tan ecléctico?

- Siempre El Cuarteto tiene ese cambio continuo y esa modalidad de hacer canciones muy diferentes en un mismo disco, es lo que, la verdad, también nos desafía a hacer todos los arreglos diferentes y trabajar incluso con distintos productores dentro de un mismo disco, que también te den una mirada desde afuera. En general, lo que atraviesa sobre todo líricamente al disco es esa búsqueda del ser humano, digamos, por un camino indefinido de puertas que son una especie de metáforas también con cómo vamos tomando decisiones a lo largo de nuestras vidas. Uno cuando está frente a una puerta tiene que tomar una decisión, y somos indefectiblemente nosotros como seres humanos un resumen de las decisiones que hemos tomado hasta hace un segundo atrás. Entonces todo eso yo creo que recorre bastante bien cada personaje de cada canción del disco.

- El Cuarteto de Nos se formó en un contexto sociopolítico complejo, durante la dictadura uruguaya. A más de cuatro décadas de ese momento con este nuevo disco ¿están volviendo a los orígenes, con esa crítica hacia la situación socio-política actual?

- El Cuarteto de Nos como tal no existiría si no hubiésemos vivido ese contexto social, que sucedió cuando nosotros éramos adolescentes. Aquel momento de las dictaduras que sucedieron en el cono sur de Latinoamérica que nos dejó marcados. Cuando nosotros empezamos a tener vida social abierta, coincidió con nuestros ingresos a la universidad, a cada una de nuestras carreras. Entonces, también fue una época de una ebullición cultural y social muy fuerte, que yo siempre digo, por suerte es difícil de transmitírselo a las generaciones más jóvenes. Es muy difícil para ellos decirles eso, que todas las cosas que estaban prohibidas cuando eras chico, de repente, de un día para otro, se volvieron como posibles de realizar. Pero lo que vos decís es cierto, siempre hemos estado con ese espíritu de rebeldía, de mirar las cosas con objetividad desde afuera, cuestionando todo lo que nos rodea. No creo que sea un retorno, porque me parece que no se había perdido mucho en el camino. Pero es cierto lo que decís, como también a veces el arte surrealista o el arte de todos los géneros, digamos, siempre cuestiona un poco el establishment y todo eso. Tampoco sin caer, obviamente, en bajada de línea o en tiradas de mensajes, que es algo que estamos bastante alejados nosotros de eso. Nos gusta cómo abordarlo desde esos lugares más ambiguos, contradictorios.

Alberto Wolf y El Cuarteto de Nos "Alberto Wolf y El Cuarteto de Nos" fue el primer disco lanzado por la banda, en el año 1984. Cuarteto de Nos fandom.

- Escuché el primer disco de ustedes, "Alberto Wolf y El Cuarteto de Nos" (1984) , que, primero, tiene un ritmo muy precioso; y, segundo, que las letras tienen como una cierta referencia a lo que ocurría con la dictadura en aquella época...

- Me provocaste un estallido generacional en la cabeza porque me fui para atrás (risas). Son canciones que componíamos cuando teníamos 16, 17 años que fueron registradas en ese disco. Cómo ha cambiado el tiempo y también, obviamente, las motivaciones de uno para componer. Por suerte, que la experiencia y la vivencia te ha cambiado un poco las perspectivas de un montón de cosas. Pero, yo siempre digo que por más que hayan sido discos y son discos muy cambiantes, la esencia está siempre en las letras, sobre todo.

- Siguiendo en esa línea de los orígenes, al principio tocaban covers de algunas de las bandas más icónicas del rock, como The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin. Sin embargo, sentían que lo que escribían no era lo suficientemente interesante como para compartirlo con el público y decidieron hacer música instrumental. ¿Qué fue lo que les hizo sentir que ya era momento de dar ese paso y apostar por sus propias canciones y letras?

- Cuando empezamos, que nos juntamos con los fundadores de El Cuarteto en aquel momento, éramos unos chicos de catorce años. Estábamos en la secundaria, nos conocimos ahí y nos juntábamos más por intereses comunes. Y musicalmente, sobre todo, a hacer covers de aquellas bandas. Y las primeras canciones, yo me acuerdo, mis primeras composiciones eran letras en inglés inspiradas en los Beatles, inspiradas, bah, plagiadas... (risas). Era un ejercicio. En un momento, traducía las canciones en español y decía "pa, yo no quiero cantar esto", canciones de amor, demasiado dulces. No iba con nosotros. Entonces, en un momento dijimos, "bueno, vamos a tocar música instrumental. Después ya veremos las letras". Y en aquel momento, cuando fue toda esa ebullición del advenimiento de la vuelta de la democracia, un montón de cuestiones culturales que en aquellos momentos eran difíciles de acceder porque no había internet; más allá de lo que estaba sonando en la radio y todo eso lo que se escuchaba en tu casa, era muy difícil de acceder a otras cosas. A partir de esa apertura fue que descubrimos que había otras cosas más sobre las cuales poder escribir o flashearse, digamos, más dignamente.

The Beatles ya aislaron la voz de John Lennon para crear "nuevas" canciones como "Free As A Bird" y "Real Love". Foto: Getty Images En sus comienzos, El Cuarteto de Nos tocaba covers de famosas bandas, como The Beatles. Getty Images

- Siempre he pensado que el Cuarteto de Nos era un grupo tan particular y diferente, una propuesta que tiene tiene su propia identidad y humor ácido, que juegan con lo absurdo y lo cotidiano. Y de hecho en su página web aparecen como “una banda de rock rara”. ¿Creés que ese toque de rareza es lo que los ha mantenido vigentes y diferentes a lo largo de los años?

- Somos una banda de rock rara y con mucho orgullo (risas). Yo creo que en la ecuación esa hay un montón de parámetros, me da la impresión. Pero eso de estar fuera de un estándar, de estar siempre como del lado paralelo a las cuestiones que también suceden, pero sin perder la óptica de lo que pasa; personajes que muchas veces, no siempre son ganadores, al contrario, son gente común, que gana y pierde, que no es ni buena ni mala. Ser el diferente, el raro, las personas que hablan de un montón de temas como el bullying y un montón de cuestiones, que hizo que se identificaran, por más que sean personajes que están menos al borde de la ficción y la realidad, los chicos se recontra identifican. Más aún los chicos de esta etapa de ahora, que quizás decodifican la información mucho más sutilmente que nosotros, porque tienen mucho más acceso a la información desde muy chiquitos. Entonces, yo siempre termino los shows diciendo, 'bueno, acá obviamente lo que tenemos en común con la gente es que acá todos somos raros, todos somos medio bipolares, todos somos porfiados' y todo el estadio llena grita que sí.

- Me imagino que en algún momento alguien te ha dicho que la música de El Cuarteto de Nos, los salvó de algo. Uno puede admitir que tener errores y ser raro no está mal.

- Totalmente. Y justo diste con la palabra adecuada que es "salvar", porque la canción "Puertas" que dice "estoy buscando la puerta en cuál estará mi salvación". Yo cuando estaba haciendo la canción me pareció una palabra muy fuerte, porque el tema de tus propias creencias: psicológicas, científicas, filosóficas, religiosas. Esa palabra te puede llevar a distintos lugares, pero después me convencí de que estaba bien. Incluso, nosotros hacemos mucho meet and greet en los shows en toda Latinoamérica, que los hemos humanizado un poquito más, no solamente sacar la foto con el fan antes del show, que nos dedicamos por lo menos 5 o 10 minutos a charlar con cada uno. Y ha sido una experiencia, de que te cuentan historias increíbles de "cómo conocí a una banda", de "cómo una canción le salvó la vida". La palabra "salvar" me la repiten en todos los meet and greet de todos los lugares que vamos. "Tal canción me salvó de un intento de suicidio"; "Tal canción me sacó una depresión"... y te hablo de pibes de la edad de mi hija. Por eso digo, me toca de una forma muy fuerte. Y también la cantidad de pibes con temas del espectro autista, que van con los padres y que ellos nos dicen: "Mirá, el único tema que tengo para hablar con ellos a veces es que se hablen con las canciones de ustedes".

- Para cerrar, después de recorrer tantas puertas con sus discos, ¿qué puerta sentís que todavía queda por abrir para El Cuarteto de Nos?

- Esa pregunta va cambiando porque si me la hubieras hecho hace unos años y no sé, te hubiera dicho otra cosa totalmente diferente. Vas cambiando también y depende también del punto donde uno no es ajeno a la realidad de la que está rodeado para componer ni para vivir. Yo hace cinco años te decía, "ya he recorrido todas las puertas" y me faltaban tres discos más por delante y estar viviendo todo lo que estamos viviendo ahora. No sé. Te pongo un gran signo de interrogación a tu pregunta (risas).