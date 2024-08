El Cuarteto de Nos la rompió en Mendoza: fotos y videos

El Cuarteto de Nos se presentó en el Arena Maipú en el marco del "Tour Lámina Once 2024" y brindó un gran show, repasando los mayores éxitos de su carrera y presentando los temas del nuevo disco.

Siempre es bueno volver adonde uno es feliz, y eso es algo de lo que se vivió este viernes por la noche en el Arena Maipú con la presentación en vivo de El Cuarteto de Nos. Los uruguayos hace un tiempo no tocaban en Mendoza, y el show que brindaron fue excelente, con una buena puesta en escena, mucha energía y un gran repertorio musical.

La banda liderada por Roberto Musso volvió a Mendoza en el marco de la presentación de su último disco, "Lámina Once", y tocaron las principales canciones del mismo: "Flan", "Maldito Show", "Chivo Expiatorio", "Rorschach" y "El Cinturón Gris". Además no faltaron los grandes éxitos de todos sus años de carrera, como "Invierno del 92", "El hijo de Hernández", "Yendo a la casa de Damián", "No llora", "Ya no se qué hacer conmigo", entre otros.

Desde la previa ya se palpitaba un ambiente festivo, y el show comenzó bien arriba, con mucha energía, y se mantuvo así por las dos horas que duró. En todas las canciones, 22 en total, tanto los músicos como el público estuvieron muy activos, cantando, saltando, bailando, y sobre todo disfrutando de este reencuentro tan esperado y tan deseado.

Fe una noche a puro disfrute para todos los mendocinos y mendocinas presentes, y también para la banda, que con el correr de los años sigue vigente y creciendo aún más. A continuación te dejamos las mejores fotos y videos del show:

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Foto: Santiago Tagua/MDZ