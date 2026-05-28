Una famosa modelo denunció a una ecografista por filtrar su embarazo a los medios y generó indignación

A través de sus redes sociales, Stephanie Demner compartió una situación que vivió durante los primeros meses de su segundo embarazo . Mediante un video, la influencer y modelo detalló cómo una ecografista vulneró el secreto profesional al filtrar la noticia de su gestación a Ángel de Brito.

Según el relato de Demner , el incidente ocurrió justo antes de la ecografía de la semana 12, una instancia clave en la que los médicos suelen confirmar que el desarrollo avanza correctamente y a partir de la cual muchas mujeres deciden hacer pública la noticia. Hasta ese momento, la información se mantenía en estricta reserva . "Mi embarazo venía súper bien, y lo sabía mi entorno muy, muy cercano y unas pocas personas con las que trabajo" , explicó.

La situación quedó expuesta cuando Demner recibió un mensaje directo de Ángel de Brito preguntándole si estaba embarazada. Al consultarle cómo había obtenido esa información, el conductor le indicó que le había llegado un mensaje a través de las redes con datos precisos sobre su estado y las semanas exactas de gestación.

Frente a esto, la influencer decidió investigar el perfil de Instagram de la persona que había contactado al periodista. Al notar que no tenían amigos ni conocidos en común, optó por buscar su nombre en internet. "Me sale que era ecografista del centro donde me fui a hacer la ecografía" , relató, confirmando así el origen de la filtración.

La reacción ante la ruptura del secreto profesional

stephanie demner embarazada (1) El anuncio se hizo el 15 de mayo. Archivo MDZ

En su descargo, Demner enumeró las opciones que barajó al descubrir la identidad de la persona: "Primero pensé en mandarle un mensaje; segundo, pensé en denunciarla básicamente porque violó su secreto profesional que tiene ante los pacientes; y tercero, pensé en no hacer nada, esperar a anunciar que estuviese todo bien y ahí mandarle un mensaje".

Finalmente, la creadora de contenido se inclinó por la última alternativa, sumada a la decisión de hacer público el caso para concientizar sobre la gravedad del hecho. Durante el video, cuestionó la falta de ética y empatía de la profesional, remarcando que brindó la información "con lujo de detalles" sin obtener ningún tipo de rédito a cambio.

"¿Cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer? De contar un secreto solo por el hecho de contarlo, porque no es que se le paga o se le da algo por la primicia", reflexionó.

A modo de cierre, Demner dejó un mensaje dirigido específicamente a los trabajadores del ámbito sanitario: "Si sos personal que trabaja en salud, o no, y te cruzás con una persona que sabés que está embarazada, cuidale el secreto".