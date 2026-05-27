Revelaron nuevos detalles sobre la salud de Pata Villanueva: cómo se encuentra

El mundo artístico quedó muy preocupado luego de que en LAM, programa de Ángel de Brito, revelaran que la actriz Pata Villanueva fue internada en la unidad de terapia intensiva luego de un problema de salud. Fue la panelista Pilar Smith quien reveló la noticia.

"Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue ingresada a la terapia intensiva . Pudimos hablar con su hija, no nos brindó mucha información, solamente que hoy está estable y fuera de peligro", comenzó diciendo Pilar Smith.

En A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco, Luis Bremer llevó nueva información sobre la salud de la artista: "Fue internada el domingo pasado; pasó por la situación de triaje, cuidados intensivos y le detectaron una infección urinaria" .

"Descartaron otros cuadros que son de enfermedades permanentes y fue solamente infección urinaria y se está recuperando", comentó el periodista respecto al estado de salud de Pata Villanueva.

Captura de pantalla 2026-05-27 181003 Pata Villanueva está internada. Foto: captura de video / América TV.

En el año 2021, Pata Villanueva sufrió un fuerte accidente doméstico donde se fracturó el cráneo y le llevó un largo tiempo poder recuperarse. Lo cierto es que tras esta información hay tranquilidad.