Pilar Smith reveló que Pata Villanueva fue ingresada a terapia intensiva en las últimas horas y compartió las novedades sobre su estado.

El mundo del espectáculo quedó conmocionado luego de que en LAM, programa de Ángel de Brito, revelaran que la querida actriz Pata Villanueva fue internada de urgencia en las últimas horas. Fue Pilar Smith quien contó las novedades en el ciclo de canal América.

Por el momento no hay parte médico oficial sobre su estado de salud, aunque la periodista pudo dialogar con su hija. La periodista decidió comentar la noticia en el final del programa tras chequearla con sus fuentes.

Pata Villanueva fue internada de urgencia Internaron de urgencia a la actriz Pata Villanueva y hay preocupación por su salud

"Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue ingresada a la terapia intensiva. Pudimos hablar con su hija, no nos brindó mucha información, solamente que hoy está estable y fuera de peligro", comenzó diciendo Pilar Smith.