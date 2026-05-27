De brillar en Mendoza a perder su mansión de un millón de dólares: el dramático desalojo de una famosa bailarina

Tras haber tenido un verano exitoso trabajando en la temporada teatral de Mendoza hasta marzo de este año, la realidad de Gisela Bernal dio un giro drástico y hoy se encuentra en el centro de un problema judicial. La bailarina enfrenta el próximo desalojo de su casa ubicada en Palermo, valuada en más de un millón de dólares que acaba de ser rematada.

El conflicto que acorrala a la expareja de Ariel Diwan tiene su origen, irónicamente, en el momento en el que logró quedarse con la vivienda. Durante la escandalosa separación de bienes con el productor teatral, Bernal batalló duramente en la justicia para conservar el inmueble. Lo logró, pero el problema surgió después: nunca le pagó los honorarios al abogado que la representó y le hizo ganar la casa.

Según trascendió en las últimas horas a través de información revelada en televisión, tras firmar un acuerdo de pago que nunca cumplió, el letrado decidió llevarla a la Justicia. La deuda original oscilaba entre los 100 mil y 150 mil dólares . A pesar de las múltiples instancias judiciales a lo largo de casi diez años, Bernal no se habría presentado ni habría apelado los fallos, lo que derivó en la peor de las consecuencias: la propiedad fue a remate, ya tiene un nuevo dueño y la orden de desalojo es inminente.

La casa en cuestión no es una vivienda cualquiera. Ubicada en la codiciada zona de las calles Guatemala y Bonpland, se trata de una inmensa propiedad con forma de "L" que ocupa casi media manzana y cuenta con tres pisos, conectando la entrada por una calle y la salida por la otra. El valor del terreno asciende hoy a 1.200.000 dólares.

Sin embargo, el presente de la casa dista mucho de su valor de mercado. Las imágenes actuales muestran una fachada completamente abandonada, con grafitis en el portón de la cochera, telarañas y un evidente deterioro estructural. El altísimo costo de mantenimiento habría hecho imposible para la bailarina sostener la propiedad en condiciones durante estos años. Al saber que la perdería por el avance del juicio, la inversión en el inmueble fue nula.

Este revés judicial vuelve a poner sobre la mesa la histórica y mediática separación entre Gisela Bernal y el productor Ariel Diwan. Cabe recordar que el final de aquella relación estuvo marcado por uno de los escándalos más resonantes de la farándula argentina, cuando Diwan confirmó a través de un examen de ADN que no era el padre biológico de Ian, el hijo de la bailarina, cuya paternidad resultó ser finalmente de Francisco Delgado.