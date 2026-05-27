Mendoza marca tendencia: fue reconocida por un prestigioso portal internacional y estos son los motivos

Mendoza nuevamente está en la boca del mundo . Esta vez, la provincia fue reconocida a nivel internacional por una prestigiosa plataforma global de contenidos turísticos que la destacó por su fuerte impacto en redes sociales. Desde el Gobierno destacaron la importancia las políticas llevadas adelante para que eso suceda.

Según Tripscout, una plataforma que se dedica a generar contenidos vinculados al turismo , Mendoza es una de las regiones con mayor repercusión en redes sociales. La mención se da en el marco de los Most Engaging Destination Awards, una distinción que pone el foco en aquellos destinos que logran captar la atención de millones de internautas a través de publicaciones vinculadas al turismo.

Según el informe de la plataforma, Mendoza se destaca por sus atractivas publicaciones en redes como Instagram y Tiktok. En este aspecto, Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, expuso que la provincia trabaja en la generación de contenidos audiovisuales específicos para cada plataforma. "Este trabajo tiene un valor diferencial muy importante. Eso nos permite tener una mirada estratégica unificada, reaccionar rápidamente a las tendencias y sostener una comunicación auténtica, coherente y alineada con la identidad de Mendoza", resaltó.

Desde Tripscout explicaron que el interés por Mendoza radica principalmente en la calidad de sus vinos, como así también en sus paisajes, entre los que se destaca la "imponente Cordillera de los Andes". Otros aspectos que la plataforma destaca de la provincia son su gastronomía y la amplia variedad de experiencias turísticas. "Este mix convierte a Mendoza en un escenario ideal para contenidos visuales que rápidamente se viralizan y multiplican su alcance", destacan desde el Gobierno.

Bodega Nieto Senetiner, viñedos El enoturismo es uno de los principales atractivos de la provincia. Milagros Lostes - MDZ

El informe de la plataforma indica que las propuestas turísticas más valoradas por los turistas son los recorridos por las bodegas del Valle de Uco, las visitas al Parque Provincial Aconcagua, paseos en bicicleta por los viñedos de Maipú o la tranquilidad que brinda Cacheuta.

Sobre esta mención, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, resaltó que se trata de un reconocimiento que "refleja el trabajo sostenido que venimos realizando desde Mendoza para posicionar a la provincia en los mercados internacionales". En esa línea puso como ejemplo las campañas de "Manso".

"Manso destino": Mendoza lanzó un video con Jero Freixas como protagonista “Manso destino”: Mendoza lanzó un video con Jero Freixas como protagonista. Gobierno de Mendoza

Según explicó la funcionaria, en la actualidad la promoción turística pasa "en gran medida por lo digital, y en ese sentido hemos logrado articular acciones junto al sector privado".

Otro factor que destacó Testa es la importancia que tienen los comunicadores e influencers para ayudar a que la provincia "llegue a más potenciales turistas del país y el mundo".

Qué es Tripscout

Tripscout es una compañía que se especializa en marketing orientado al turismo y en producción de contenido digital. En sus plataformas cuenta con más de 70 millones de seguidores. A través de sus canales oficiales promueve el turismo en distintas partes del mundo a través de alianzas con marcas, hoteles y organismos del sector turístico.

Tripscout instagram

La presencia en redes del Emetur

Cabe destacar que cuenta con canales diferenciados: por un lado tiene un sitio institucional destinado a empresarios que quieran acceder a información oficial o realizar determinado tipo de trámites, y en paralelo hay un sitio pensado exclusivamente para promocionar el destino, el cual está orientado a turistas. En ese sentido, para que Mendoza esté posicionada como uno de los destinos más comentados de Sudamérica, el Emetur administra distintas cuentas institucionales en las distintas redes sociales: