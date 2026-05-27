Residencias médicas: en tres años, Mendoza triplicó la cantidad de inscriptos

Más de 1.000 profesionales de la salud de Mendoza se inscribieron para las residencias médicas 2026: un 230% más que los inscriptos en 2023.

A través de su cuenta de X, el gobernador Alfredo Cornejo calificó esto como un hecho inédito en el país y aseguró que no solo se rompió la tendencia decreciente, sino que se triplicaron las inscripciones.

Más de 1000 profesionales ya se inscribieron para las residencias 2026 en Mendoza: un 230% más que los inscriptos en 2023. No solo rompimos la tendencia decreciente sino que más que triplicamos las inscripciones, hecho inédito en el país. Este crecimiento refleja que estamos…

"Este crecimiento refleja que estamos recuperando el valor de las residencias gracias a una política sanitaria seria, planificada y sostenida. Hoy vuelven a ser una oportunidad de formación, desarrollo y compromiso con la salud de los mendocinos", resaltó.

En esta oportunidad, se rendirá el examen para residencias médicas y no médicas de 10 profesiones de la salud: B ioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

La evaluación será el 1 de julio, a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión.

La semana del 5 de agosto se publicará el orden de mérito definitivo, mientras que del 10 al 21 de agosto será la adjudicación de plazas. Finalmente, las residencias comenzarán el 1 de septiembre en hospitales y centros de salud públicos y privados de toda la provincia.

Cabe destacar que este año, por primera vez, la elección de especialidades será por orden de mérito único, ponderando tanto el examen como el promedio de la carrera.

"Quiero agradecer profundamente a cada profesional que eligió formarse y comprometerse con Mendoza. Detrás de cada inscripción hay vocación, esfuerzo y una enorme responsabilidad con el cuidado de nuestra comunidad", concluyó el gobernador en su publicación.