Monotributistas en 2026: cómo arman su propio "aguinaldo" para enfrentar gastos e inflación

Hay una escena que empieza a repetirse todos los junios. Mientras empleados en relación de dependencia hacen cuentas con el aguinaldo, muchos monotributistas miran de reojo esa fecha con una mezcla de resignación y necesidad. No tienen ese ingreso adicional. Nunca lo tuvieron.

Pero algo cambió en el último tiempo: cada vez más independientes comenzaron a construir una especie de “aguinaldo casero” para no quedar tan expuestos en una época del año donde los gastos se acumulan rápido.

La idea no nació en bancos ni en aplicaciones financieras. Empezó a circular entre freelancers, profesionales y trabajadores autónomos golpeados por meses de inflación fuerte y facturación irregular. Algunos separan apenas un porcentaje de cada cobro. Otros aprovechan billeteras virtuales o fondos de inversión simples para dejar quieta una parte de la plata. El objetivo es el mismo: llegar a junio con un colchón económico aunque nadie les deposite un sueldo extra.

Para quienes trabajan bajo monotributo, junio suele ser un mes pesado . Aparecen impuestos, deudas acumuladas, vacaciones de invierno, gastos escolares y aumentos que se pisan unos con otros. Y a diferencia de un empleado formal, no hay aguinaldo que amortigüe el golpe.

Por eso muchos empezaron a aplicar una lógica sencilla: guardar todos los meses entre un 8% y un 10% de lo que cobran. No parece demasiado. Pero con el correr del tiempo, ese monto termina funcionando como una reserva concreta para mitad de año.

ARCA informa sobre importantes cambios para monotributistas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, constantemente, ARCA informa sobre importantes cambios para monotributistas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La mayoría no busca hacerse rica invirtiendo. De hecho, pasa al revés. El perfil suele ser conservador. Plata que entra, plata que se separa rápido para no gastarla. Algunos la dejan en cuentas remuneradas. Otros usan fondos money market porque permiten retirar el dinero en cualquier momento. También aparecen quienes compran dólares de manera gradual apenas cobran un trabajo.

El problema no es ahorrar, sino sostenerlo

Ahí aparece el verdadero desafío. Porque para muchos monotributistas los ingresos cambian todos los meses. Hay períodos buenos y otros donde directamente cuesta cubrir gastos básicos. En ese contexto, mantener una rutina de ahorro se vuelve más difícil que elegir dónde invertir.

Especialistas en finanzas personales vienen insistiendo con una idea: automatizar el proceso. Apenas entra un pago, mover una parte a otra cuenta antes de usar el resto. Parece un detalle menor, pero psicológicamente cambia bastante. Lo que no queda visible, muchas veces no se gasta.

También hay otro fenómeno. Muchos trabajadores independientes ya no piensan ese dinero extra como “plata para darse gustos”. En general termina destinado a cubrir cosas mucho menos glamorosas: AFIP, alquileres, tarjetas, herramientas de trabajo o meses flojos de facturación.

Una diferencia cada vez más visible en el mundo laboral

El crecimiento del trabajo freelance dejó algo en evidencia: millones de personas quedaron afuera de beneficios históricos del empleo formal. No sólo el aguinaldo. También vacaciones pagas, licencias o indemnizaciones.

Por eso empezó a aparecer una especie de adaptación financiera informal entre quienes trabajan por cuenta propia. No tiene leyes ni fechas fijas. Tampoco garantías. Pero sí una lógica cada vez más extendida: generar estabilidad donde el sistema laboral no la ofrece.

Y en un contexto económico donde casi nadie siente previsibilidad, tener un pequeño fondo guardado para junio empieza a valer más de lo que parece.