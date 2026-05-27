Banco Nación con descuentos y reintegros este miércoles: cómo ahorrar hasta $12.000 en supermercados

Salir a hacer las compras un miércoles ya no es lo mismo para miles de argentinos. En un contexto donde cada peso cuenta, las promociones bancarias se transformaron en una estrategia clave para aliviar el bolsillo. Y este 27 de mayo de 2026, el Banco Nación volvió a posicionarse entre las entidades con más beneficios disponibles para supermercados, combustibles, gastronomía y compras online.

El descuento más fuerte de la jornada aparece en supermercados y mayoristas . Los clientes que paguen con tarjetas Visa o Mastercard del BNA a través de MODO BNA+ podrán acceder a un reintegro del 30%, con un tope semanal de hasta $12.000 por cliente. La promoción alcanza a cadenas adheridas de todo el país y se aplica únicamente en pagos realizados mediante QR desde la app oficial del banco.

El beneficio vigente este miércoles incluye supermercados, autoservicios y mayoristas seleccionados. Entre los comercios adheridos aparecen cadenas reconocidas como Carrefour, ChangoMás y Maxiconsumo, aunque la lista puede variar según la provincia y la sucursal.

El reintegro se acredita posteriormente y el tope semanal puede acumularse con otras promociones del banco en determinados rubros.

Gastronomía, combustibles y farmacias también tienen beneficios

Además de supermercados, el Banco Nación mantiene activa su campaña “Ruta Gourmet”, que ofrece descuentos de hasta el 25% en restaurantes y locales gastronómicos adheridos. En algunos casos, el beneficio incluye topes de hasta $20.000 según el comercio y el medio de pago utilizado.

En combustibles también continúan promociones con estaciones de servicio adheridas como YPF, Shell y Axion. Algunos descuentos llegan al 20% de reintegro y pueden combinarse con campañas específicas de determinadas billeteras virtuales o días especiales.

Ventas supermercados Foto: Santiago Tagua/MDZ

Otro de los sectores alcanzados es el de farmacias y ópticas. Los clientes del banco pueden acceder a cuotas sin interés y descuentos adicionales, especialmente jubilados y beneficiarios que cobran sus haberes en la entidad.

Beneficios especiales para jubilados y compras en cuotas

Uno de los puntos que más consultas genera entre los usuarios es el extra para jubilados. Quienes perciben sus haberes mediante Banco Nación cuentan con un reintegro adicional del 5% en supermercados adheridos de lunes a viernes, acumulable con otras promociones vigentes.

Al mismo tiempo, Tienda BNA+ mantiene planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. En algunos rubros, como motos y tecnología, las cuotas pueden extenderse hasta 18 o 24 pagos para clientes específicos.

La estrategia del banco apunta a sostener el consumo en un escenario económico complejo y competir con otras billeteras digitales que durante el último año crecieron fuerte con promociones agresivas.

Cómo consultar todas las promociones vigentes

Banco Nación actualiza diariamente los beneficios disponibles según el rubro, la provincia y el tipo de tarjeta. Los usuarios pueden consultar el listado completo de comercios adheridos y condiciones desde la web oficial de promociones o desde Semana Nación.

Allí también es posible verificar topes de reintegro, fechas de vigencia y restricciones específicas para cada campaña.