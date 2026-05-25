Supermercados, nafta y cuotas: las promos de Banco Nación que más se usan a fin de mes

Con los precios todavía en tensión y las compras cotidianas cada vez más planificadas, los descuentos bancarios volvieron a transformarse en una herramienta clave para miles de argentinos. En ese escenario, el programa “Semana Nación” del Banco Nación renovó durante mayo una batería de promociones junto a MODO, con beneficios que abarcan supermercados, combustibles, farmacias, viajes y tecnología.

Las promociones se mantienen activas esta semana y algunas permiten acceder a reintegros de hasta el 30%. Uno de los puntos más buscados por los clientes sigue siendo el ahorro en alimentos y productos de primera necesidad. Las cadenas de supermercados concentran gran parte de las promociones, especialmente durante los primeros días de la semana. En varios casos, los descuentos se aplican pagando con tarjetas del banco a través de la billetera BNA+ o mediante QR con MODO, una modalidad que ganó terreno en los últimos meses por la rapidez de acreditación de los reintegros.

Entre las promociones más utilizadas aparece el 20% de descuento en ChangoMás los lunes, con tope de devolución de hasta $25.000. También siguen vigentes los beneficios en Coto, Jumbo, Disco, Vea y supermercados Día, con reintegros que cambian según el día y el monto de compra.

Los miércoles sobresale una de las promociones más fuertes del programa: 30% de reintegro en cadenas adheridas pagando con tarjetas Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+. El beneficio alcanza a Carrefour, Maxiconsumo, ChangoMás y otros comercios seleccionados, con un límite semanal de $12.000 por cliente.

En paralelo, los jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación continúan teniendo un beneficio adicional en supermercados. El esquema contempla un 5% extra de reintegro en cadenas como Carrefour, Coto, Disco y Vea de lunes a viernes, siempre utilizando la aplicación del banco para pagar.

Combustibles, cuotas y beneficios para viajar

La carga de combustible también quedó incluida dentro del paquete de promociones de mayo. Los viernes hay un 20% de reintegro en estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa, con un tope mensual de $10.000. En el caso de Shell, además, se suma un 5% adicional de devolución bajo determinadas condiciones de pago.

Las promociones no se limitan únicamente al consumo diario. Banco Nación mantiene distintos planes de financiación para compras de tecnología, motos y electrodomésticos a través de Tienda BNA+, donde algunas tarjetas acceden a 12 o 18 cuotas sin interés. Además, continúan vigentes opciones de financiación para turismo nacional, vuelos y paquetes de viaje.

En librerías, farmacias y ópticas también siguen apareciendo beneficios específicos. Los sábados, por ejemplo, hay reintegros en cadenas como Yenny, El Ateneo y Cúspide, mientras que los lunes se aplican descuentos y cuotas sin interés en farmacias adheridas.

Cómo acceder a las promociones

Para aprovechar los descuentos es necesario utilizar tarjetas de crédito o débito de Banco Nación, o bien operar desde la billetera digital BNA+ integrada con MODO. En la mayoría de los casos, el reintegro se acredita automáticamente después de la compra, aunque cada promoción tiene condiciones particulares y límites semanales o mensuales.

En redes sociales y comunidades online dedicadas al ahorro, muchos usuarios comenzaron a compartir estrategias para combinar promociones y maximizar devoluciones, especialmente en supermercados y combustibles. El fenómeno creció en paralelo con el aumento del uso de billeteras virtuales y pagos QR en todo el país.