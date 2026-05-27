Cómo la tecnología médica redefine la experiencia del paciente en Argentina

En los últimos dos años, las instituciones de salud en Argentina han modificado los criterios para la incorporación de tecnología médica. Si en etapas anteriores la decisión de compra se centraba principalmente en la capacidad diagnóstica o la precisión clínica de los equipos, hoy esos atributos se complementan con una mirada más amplia que integra la experiencia del paciente y la eficiencia en la operatoria diaria.

La pandemia de Covid-19 aceleró los procesos de digitalización y puso en evidencia el impacto de la atención médica en el estado emocional de las personas. A partir de ese punto, la demanda comenzó a orientarse hacia tecnologías capaces de reducir tiempos de espera y disminuir la invasividad de los procedimientos. El objetivo es generar entornos de atención con menor nivel de estrés, a través de equipos más silenciosos, interfaces intuitivas y sistemas de monitoreo menos intrusivos. En el escenario local, clínicas y centros de diagnóstico comenzaron a entender la experiencia del paciente no como un elemento accesorio, sino como un factor estratégico que incide en la calidad del servicio y en la reputación institucional.

La evolución de la tecnología médica muestra una clara orientación hacia el diseño centrado en las personas. Los fabricantes ya no se enfocan únicamente en la precisión de los resultados, sino también en las sensaciones que atraviesa el paciente durante los estudios o internaciones. En el área de diagnóstico por imágenes, los avances apuntan a reducir la duración de los procedimientos y mejorar la ergonomía de los equipos. Esto impacta tanto en el trabajo del personal de salud como en la experiencia del paciente . La tendencia también se observa en dispositivos de monitoreo, que incorporan formatos compactos, conectividad inalámbrica y reducción de ruido. Estas características favorecen la creación de entornos más tranquilos, especialmente en áreas como pediatría, cardiología o terapia intensiva, donde el componente emocional influye directamente en la recuperación.

La integración tecnológica permite además que la información circule dentro de la institución sin necesidad de trasladar al paciente entre sectores. Esto reduce tiempos de espera y mejora la eficiencia general del sistema. El diseño de los equipos actuales busca también modificar la percepción del entorno hospitalario, históricamente asociado a la frialdad. La reducción del ruido operativo y la simplificación de interfaces contribuyen a disminuir la carga psicológica del paciente. En este sentido, el bienestar deja de ser un efecto colateral y se convierte en un requisito técnico del diagnóstico, ya que un entorno más calmo mejora la calidad de los datos obtenidos.

Conectividad y optimización del trabajo médico

La interoperabilidad y la conectividad son pilares de la transformación digital en salud. Los equipos dejaron de funcionar de manera aislada para integrarse en ecosistemas donde la información se transmite en tiempo real entre distintas áreas de la institución. Esto permite automatizar procesos administrativos que antes requerían tiempo del personal, como la carga de datos o la actualización de historias clínicas electrónicas. La digitalización reduce tareas manuales y disminuye la probabilidad de errores. Como resultado, los profesionales disponen de más tiempo para el contacto directo con el paciente, mientras la tecnología se ocupa de la gestión operativa.

r300 clinical La integración tecnológica permite además que la información circule dentro de la institución. Afrchivo.

La trazabilidad de la información permite acceder a estudios previos, analizar evoluciones clínicas y realizar seguimientos desde distintos sectores del hospital. Esto mejora la velocidad de respuesta y habilita una atención más personalizada. En este esquema, la tecnología funciona como un soporte silencioso que agiliza los procesos internos y reduce las barreras de comunicación. Cuando las herramientas son intuitivas, se integran de manera natural a la práctica médica y liberan espacio para la escucha y el acompañamiento.

La tecnología funciona como un soporte silencioso

Diversos indicadores muestran la relación entre experiencia del paciente y resultados clínicos. La reducción del estrés y del dolor, junto con una percepción positiva del proceso de atención, influyen en la recuperación y en la adherencia a los tratamientos. Las tecnologías menos invasivas permiten diagnósticos con menor impacto físico, lo que reduce internaciones prolongadas y mejora la eficiencia de los equipos médicos. Desde la gestión, las instituciones comenzaron a incorporar la satisfacción del paciente como métrica de desempeño. La inversión en tecnología centrada en la experiencia del usuario se vincula así con la sustentabilidad y la competitividad del sistema de salud.

La eficiencia operativa permite atender a más personas con los mismos recursos, optimizando costos y mejorando la productividad. A su vez, las nuevas generaciones de pacientes demandan mayor rapidez, claridad informativa y experiencias menos invasivas, lo que acelera la necesidad de adaptación tecnológica. En este contexto, la humanización de la atención deja de ser un valor agregado para convertirse en una condición de supervivencia institucional.

s300 clinical La eficiencia operativa permite atender a más personas con los mismos recursos, optimizando costos y mejorando la productividad. Archivo.

Desafíos estructurales y descentralización

Pese a estos avances, la actualización tecnológica en Argentina enfrenta limitaciones vinculadas al contexto económico. La incorporación de nuevos sistemas requiere planificación a largo plazo en un escenario de alta incertidumbre y recursos limitados. A esto se suma la necesidad de infraestructura digital robusta y un cambio cultural dentro de las organizaciones de salud. La tecnología centrada en el paciente exige redefinir procesos de trabajo y capacitar al personal. El rol de las empresas del sector también se amplía hacia la consultoría y la formación continua.

El futuro del sistema de salud apunta hacia una mayor descentralización. La telemedicina y el monitoreo remoto dependen de dispositivos portátiles e inteligentes que permitan captar información clínica fuera de los centros hospitalarios. Este modelo resulta especialmente relevante en Argentina por su extensión territorial y las desigualdades en el acceso a especialistas. La tecnología permite acercar la atención a zonas alejadas, reduciendo barreras geográficas.

En síntesis, la tecnología, cuando se integra de manera estratégica, no solo optimiza procesos: también contribuye a humanizar y democratizar el acceso a la salud en todo el país.

* Tomás Piqueras, CEO de CSH