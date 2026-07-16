Buenos Aires fue elegida entre las 10 ciudades que liderarán la inteligencia artificial en la gestión pública

Buenos Aires fue seleccionada por Bloomberg Philanthropies para integrar el Mayors AI Forum, una iniciativa internacional que reúne a diez ciudades de distintos continentes con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública. La Ciudad compartirá este espacio con Londres, Madrid, Tokio, Boston, San Francisco, Bogotá, Kiev, Nairobi y San Antonio.

El programa busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para incorporar herramientas de inteligencia artificial en la administración pública, con foco en la mejora de los servicios urbanos, la simplificación de trámites y el desarrollo económico. La iniciativa cuenta con el apoyo del Bloomberg Center for Government Excellence (GovEx) de la Universidad Johns Hopkins.

En ese marco, este jueves comenzó en Buenos Aires una jornada de trabajo encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su jefe de Gabinete , Gabriel Sánchez Zinny. También participaron funcionarios porteños, representantes del sector privado, universidades y especialistas en inteligencia artificial como parte del programa de formación destinado a las ciudades seleccionadas.

"Es un orgullo trabajar a la par de ciudades como Londres, Madrid o Tokio para liderar la gestión de la Inteligencia Artificial. Para nosotros, la implementación de la IA tiene un propósito muy claro: simplificarle la vida a la gente y ampliar el conocimiento de nuestro capital humano", sostuvo Jorge Macri durante la apertura del encuentro.

El jefe de Gobierno agregó que la incorporación de estas tecnologías atraviesa actualmente todas las áreas de la administración porteña y afirmó que la selección representa un reconocimiento al trabajo realizado por la Ciudad en materia de transformación digital.

El plan de IA de la Ciudad

La incorporación de Buenos Aires al Mayors AI Forum se enmarca en el Plan de Inteligencia Artificial presentado este año por la Ciudad, una estrategia que establece una hoja de ruta para la adopción de estas tecnologías en la administración pública.

El plan se estructura sobre cuatro ejes: gobernanza y uso responsable de la inteligencia artificial, investigación y desarrollo, implementación de soluciones tecnológicas y fortalecimiento del ecosistema productivo vinculado a la economía del conocimiento.

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Según la Ciudad, el objetivo es utilizar estas herramientas para optimizar procesos internos, mejorar la prestación de servicios públicos y promover el desarrollo de un ecosistema de innovación tecnológica.

Las iniciativas que ya funcionan

Entre los proyectos que el Gobierno porteño presentó como parte de esa estrategia figura BAX, la aplicación basada en inteligencia artificial que permite realizar consultas, acceder a información y gestionar trámites mediante lenguaje natural, tanto por escrito como por voz.

Otra de las iniciativas mencionadas es el Distrito de Inteligencia Artificial, un proyecto orientado a promover la instalación de empresas del sector mediante incentivos y herramientas de promoción económica.

La propuesta también busca fortalecer la articulación entre compañías, universidades y centros de investigación para impulsar el desarrollo de tecnología, generar empleo especializado y consolidar al microcentro porteño como un polo vinculado a la economía del conocimiento.

Una red de cooperación entre ciudades

El Mayors AI Forum prevé encuentros de trabajo sobre tendencias globales en inteligencia artificial, investigación aplicada al ámbito urbano, planificación de escenarios, intercambio con referentes del sector tecnológico y oportunidades de cooperación internacional.

La participación de Buenos Aires permitirá compartir experiencias con otras ciudades que avanzan en la incorporación de inteligencia artificial a la gestión pública y participar en debates sobre el desarrollo y la implementación de estas tecnologías en gobiernos locales.