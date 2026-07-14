La Ciudad prepara más de 800 efectivos y un operativo especial por el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra

El Gobierno porteño reforzará la presencia de efectivos para evitar incidentes en el marco de la concentración de simpatizantes de la Selección. Habrá controles especiales a "heladeritas" y otros objetos.

El Gobierno porteño realizará un amplio operativo de seguridad por el partido de la Selección

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará este miércoles un amplio operativo de seguridad a partir del partido de la Selección argentina con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. De acuerdo con fuentes oficiales, la Ciudad dispondrá más de 800 efectivos que distribuirá en el Obelisco, además de otros puntos estratégicos del centro y en Palermo, donde se encuentra uno de los principales puntos públicos para ver el encuentro.

En el marco de ese dispositivo, los oficiales podrán realizar controles especiales en las heladeras portátiles y otros objetos “sospechosos” que se tengan en las principales manifestaciones en la previa, durante y posterior al cotejo.

“Será un operativo más importante que el sábado”, enfatizó un funcionario que consultó MDZ, con alusión al choque de cuartos con Suiza, donde hubo 750 efectivos.

El antecedente del operativo por Argentina - Suiza Hubo al menos 13 detenidos como consecuencia de algunos desmanes provocados por un grupo de revoltosos durante la madrugada del domingo. En tanto, detuvieron a 19 por los mismos motivos luego de los octavos de final.

En la previa del partido ante Suiza, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, había sostenido: “Vamos a estar un poco más cerca para que se note la presencia y evitar que esos inadaptados afecten al resto la sociedad que quiere festejar”.