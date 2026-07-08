Cirugía en hierro fundido, drones y gemelo virtual: cómo es la restauración de la Fuente Monumental de la Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo se recuperan 120 años de historia desmembrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires? No es tarea sencilla y menos cuando la obra está incompleta y arruinada por el paso del tiempo. Pero es el único camino cuando se trata de patrimonio histórico como en el caso de la Fuente Monumental .

La obra ocupó por algunos años un lugar privilegiado en la parte de atrás de la Casa Rosada, pero luego fue desmembrada, guardada en talleres municipales y repartida en distintos puntos de la Ciudad. Este año el Gobierno de la Ciudad decidió restaurar la pieza y en abril, OSP SA -una empresa mendocina de amplia trayectoria en mantenimiento urbano- ganó la licitación. Las tareas incluyen restauración, un moderno sistema hidráulico y la reubicación en el parque Tres de Febrero en Palermo, entre Valentín Alsina y la Avenida de los Ombúes.

Para que la restauración sea fiel a la obra original, un equipo especializado se trasladó a Mendoza para hacer un gemelo digital de la Fuente de los Continentes, una más de las cuatro fuentes que diseñó el escultor francés Mathurin Moreau para la prestigiosa fábrica de fundición Val d'Osne.

En 1903, Obras Sanitarias de la Nación le obsequió a la Ciudad una fuente idéntica a la Fuente de los Continentes que está en el parque San Martín de Mendoza. En ese momento se ubicó atrás de la Casa Rosada. En 1920, se desmanteló y se colocaron las partes en el espigón de la Costanera Sur y con el correr de los años las distintas partes fueron ornamentando rincones de la ciudad hasta que en quedaron emplazadas en los lugares actuales: el cuerpo superior en Avenida de Mayo y 9 de Julio, el Neptuno joven y la Náyades en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) y el Neptuno adulto en la plaza República de Serbia en Palermo.

El plan del gobierno de la Ciudad, es reunir las piezas, moldear las faltantes y rearmar la Fuente Monumental en un nuevo espacio en la plaza Croacia en el parque Tres de Febrero de Palermo.

"El proyecto de volver a armar la Fuente Monumental está dando vueltas desde hace ya un tiempo y este año el Gobierno de la Ciudad decidió rearmarla. Se hizo un estudio y hay varios especialistas en patrimonio interviniendo. Básicamente se va a rearmar restaurando las piezas originales y elaborando las que faltan. La idea es restituir el propio juego de agua de la pieza y mejorar el alrededor. El color probablemente sea un verde oscuro porque quede lo más parecida a lo que se ven en las fotos blanco y negro de cuando estaba la pieza entera”, explicó el subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Vacas.

Una parte de la Fuente Monumental está en Avenida de Mayo en la plaza Misiones. Juan Mateo Aberastain/MDZ

En cuanto al nuevo espacio donde se ubicará la fuente también hubo estudios. "Analizamos otras opciones, como por ejemplo, en un playón atrás de la Casa Rosada, pero sigue estando el túnel del tren y eso hace que vibre. No es lo mejor para una pieza que está hecha por partes. Estaba la sugerencia de ponerla en el medio de unas avenidas, pero también está el tema de las vibraciones y la posibilidad de un nuevo traslado si hay modificaciones viales. Entonces buscamos un lugar que tuviera una referencia histórica, que estuviera medio matcheado con el tema del tipo de paisajismo y que después no hubiera que moverla”, agregó.

Justo donde está la plaza Croacia, Carlos Thays había previsto una fuente. Así pudieron constatar los especialistas en unas acuarelas originales del arquitecto que datan de 1891 y que estaban en el Botánico.

Los espacios donde ahora están las piezas también entran en los trabajos: en el MIJU el espacio quedará vacío, en la Avenida de Mayo la batea quedará como fuente y en Palermo se sacará todo hasta la pequeña fuente escalonada.

Un gran proyecto: obra civil, traslados y restauración

Para recuperar la Fuente Monumental la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación en febrero. Los trabajos quedaron en manos de la empresa OSP y comenzaron en abril. En junio se hizo el mapeo de la Fuente de los Continentes en Mendoza -una tarea fundamental para la restauración- y desde el gobierno de la Ciudad estiman que la inauguración será en abril del año que viene.

El proyecto se divide en dos grandes áreas: la obra civil y la restauración. Ambas van a la par, mientras la restauradora analiza las piezas existentes, recupera el esplendor de la fuente y recrea las partes faltantes; los ingenieros calculan, bateas, sala de máquinas y traslados de toneladas de hierro fundido. Todo el trabajo se combinará en la Plaza Croacia en unos meses cuando se monte un taller de restauración en el lugar donde se emplazará la fuente.

El Neptuno joven y las Náyades están en el MIJU. Gentileza ArtCity

“Para estos trabajos utilizamos hidrogrúas especiales. Por ejemplo, cuando movimos el pétalo de la Floralis Genérica usamos 180 toneladas porque cada pétalo mide entre 30 y 35 metros. En esos casos se necesita mucho contrapeso para que la misma grúa no se vuelque. En la fuente van a ser cargas más pequeñas. Estamos esperando los resultados de los escaneos de las piezas que están en CABA que van a arrojar el peso de cada parte y recién ahí podremos definir el tipo de grúa y hacer los cálculos del transporte”, explicó jefe de proyecto Previal de OSP y coordinador de los trabajo, Ariel Argañaraz.

“Saber el peso de las esculturas nos sirve para calcular la obra civil. Nosotros tenemos que fundar y hacer las bases de hormigón para una fuente que pesa aproximadamente 30 toneladas solo en esculturas. Hay que sumar el peso de la base de los piletones -que pueden ser otras 10 toneladas más-, el peso del agua y de las bases de apoyo. Hay un ingeniero hidráulico y un ingeniero calculista trabajando porque hay muchos factores a tener en cuenta”, añadió.

La Fuente Monumental según los archivos. Gentileza

La obra civil demandará tiempo y detalle en los cálculos. “La ingeniería civil incluye la platea de hormigón, submuración, instalación sanitaria, instalación eléctrica, las luminarias de la fuente, los ornamentos, el piletón y la plaza. Hay que hacer una pequeña sala de máquinas, un pozo de bombeo, cañerías subterráneas”, indicó el jefe de oficina técnica de la división obras de OSP, Julian Vizcaíno.

“Las esculturas y la columna principal están huecas y por dentro pasan las cañerías que alimentan a los picos, por donde después sale el agua. Ese fue uno de los mecanismos al que prestamos principal atención cuando fuimos a la Fuente de los Continentes en Mendoza. También hay obras aledañas, como la senda peatonal que bordea la fuente y una calle de asfalto con cordón cuneta y sumideros”, acotó el ingeniero.

Neptuno adulto en un ostra en Plaza Serbia. Gentileza ArtCity

En el pliego las tareas están detalladas: liberación de todos los elementos no originales, limpieza y consolidación de los metales, recuperación de las superficies corroídas, construcción de las réplicas de piezas perdidas, tareas hidráulicas, sala de máquinas y circuitos de alimentación de energía. Sin embargo la frialdad de la lista de objetivos no es fiel al trabajo de cirujanos que llevan adelante el equipo analizando muestras de metales, haciendo radiografías, escaneos y probando fórmulas para hacer las soldaduras.

Render de la Fuente Monumental restaurada. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los desafíos tiene que ver con el traslado. “A mayor desarme de las piezas es más fácil el transporte y menor es el riesgo de una fisura o rotura”, dijo Vizcaíno. La idea es inmovilizar cada escultura mediante una caja de transporte que consta de dos estructuras independientes: una exterior rígida y otra en contacto con la escultura más blanda. Así una pluma va a tomar la caja desde el armazón exterior y moverla sin dañar las piezas.

Una cirugía en hierro fundido

Como en una cirugía, los restauradores primero piden análisis y estudios, toman muestras, identifican las patologías del paciente, evalúan los tratamientos y la técnica más conveniente. El trabajo no es sencillo, los enfermos tienen más de cien años y han estado expuestos a condiciones extremas.

“Necesitamos ver con qué nos vamos a encontrar, necesitamos todos los análisis de un paciente, somos como doctores del patrimonio y lo que hacemos mediante un montón de herramientas, como radiografía, análisis, metalografía porque yo necesito saber qué tipo de aleación exacta es, así sé cómo soldarla, restaurarla, limpiarla”, contó en detalle Giselle Canosa, una de las restauradoras de ArtCity.

Las piezas actuales de la Fuente Monumental serán restauradas. Juan Mateo Aberastain/MDZ

“La metalografía es como un análisis de sangre pero de una pequeña muestra de la pieza que dice los compuestos que tiene, los metales, los no metales. Porque si bien esto es hierro fundido, hierro y carbono, puede tener componentes que lo hacen más resistente o quebradizo”, agregó.

El taller se convertirá en una especie de quirófano donde -ayudados por la tecnología- podrán tener una especie de resonancia de cada pieza de la Fuente Monumental y recrear las partes faltantes. “Hay varias técnicas. Se puede hacer la impresión 3D en el plástico normal, se lo recubre con barbotina o algún tipo de caolin que son compuestos que se usan para cerámica que soportan altas temperaturas, entonces si se pinta con eso, ese material actúa de contención para cuando yo le tire la aleación, o en arena donde se entierra el molde y esta arena toma la forma y funciona de contenedor”, indicó Canosa.

Detalle de la rodilla del Neptuno adulto que será reparada.

Con manos de cirujanos deberán soldar cada falla y reparar los daños con técnicas especiales. El equipo a cargo es el mejor del país. Por ejemplo, Canosa estudió técnicas de piedras duras en Italia, restauración de metales subacuáticos en España y cuando volvió a Argentina estudió ingeniería química.

“La rodilla de Neptuno hay que soldarlada con aluminio y la técnica se llama enmantecado. Se tiene que hacer un biselado entre las dos partes, hay que calentar a 350 grados la pieza porque el hierro fundido no soporta bien el shock térmico. Toda la pieza tiene que tener un enfriamiento continuo para que después no se quiebre con los cambios de temperatura”, señaló la restauradora.

"Queremos que esta sea la última intervención en mucho tiempo. La idea es que duren otro siglo o más sin ser tocadas”, cerró.

La Fuente de los Continentes y el gemelo virtual

Para llegar a una restauración fiel a la fuente original, la restauradora propuso hacer un gemelo virtual de la Fuente de los Continentes que está en Mendoza. Primero acordaron con el Gobierno de Mendoza y después viajaron para trabajar durante una jornada completa escaneando con láser, volando con drones y fotografiando la obra. Con todos esos datos obtendrán un gemelo virtual que se sumará a los que ya armaron de las piezas existentes de la Fuente Monumental y podrán trabajar con datos certeros sobre dimensiones, pesos y detalles de cada arista.

Trabajo con drones en la Fuente de los Continentes. Gentileza ArtCity

“En Mendoza hay una fuente gemela. Cuando fuimos hicimos un modelo fotogramétrico y escaneo láser. Esos dos tipos de relevamiento dan dos nubes de puntos separadas. Una con fotos y otra con puntitos. Después juntamos las dos nubes, sumamos fotos que sacamos en el lugar, con cámara reflex y obtenemos un modelo 3D fiel a la realidad. Hacemos un gemelo virtual gracias a esta tecnología. Antes se sacaban moldes”, puntualizó Canosa.

“De esta forma a la imagen la puedo ver de diferentes ángulos, la voy rotando, acercando, puedo ver las patologías que tiene. Por ejemplo, hay un neptuno con una cicatriz en la rodilla. Eso es de una soldadura antigua, una reparación, la soldaron muy rudimentariamente”, añadió.

Mendoza también obtuvo su ventaja, para dar el permiso y vaciar la fuente, a cambio se quedará con una copia del gemelo virtual. "Se comunicaron desde la empresa que está a cargo de la restauración para hacer el escaneo y pedimos que como contraprestación nos queden las imágenes. Este antecedente digital nos sirve para poder hacer reparaciones el día que falte o se rompa alguna pieza”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet.

“Como adicional pedimos que se hiciera el procedimiento a otra escultura del parque porque necesitamos una evaluación para saber si se puede reubicar. Inmediatamente coordinaron los equipos con los ingenieros y arquitectos porque ese día la fuente tenía que estar apagada y hubo que hacer toda una logística para conseguir buenas imágenes", agregó el funcionario.

Trabajos en Mendoza para armar el gemelo virtual. Gentileza ArtCity

El valor patrimonial

La Fuente Monumental es una de las 370 obras que llegaron a Buenos Aires de la fundición francesa Val d'Osne, la empresa de fundición de arte más importante de Francia en el siglo XIX. Lejos del minimalismo actual, las ciudades de América Latina copiaban las refinadas ornamentaciones europeas.

El proceso era sencillo, el comprador elegía del catálogo, compraba, en los talleres franceses se fundían las piezas y se enviaban por barco al otro lado del océano. La Fuente Monumental es la número 19 del catálogo y solo hay cuatro similares en el mundo: una en Mendoza, otra en Río de Janeiro y otra en Inglaterra.

La obra de hierro vaciado mide 10,35 metros de altura y hace referencia a los continentes, cuatro porque hasta ese momento: Europa, Asia, África y América. Está formada por dos niveles, uno superior en la que hay una ronda de niños y uno inferior con cuatro figuras de mayor porte (dos Neptunos y dos Náyades) sosteniendo bandejas sobre sus cabezas.

Actualmente, las partes existentes están pintadas de distintos colores, el Neptuno adulto está dentro de una ostra y faltan piezas como las bandejas y la platea.

La Fuente de los Continentes en Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

La Fuente Monumental es invaluable a nivel patrimonial porque ya no se hacen obras de este tipo -la fundición cerró en 1986- y tampoco se invierte para que los artistas trabajen con estos materiales y en proyectos de esa envergadura.

“La idea es recuperar el patrimonio de la Ciudad. Ya hicimos trabajos parecidos con dos fuentes en 9 de Julio y Córdoba que originalmente se habían comprado para Plaza de Mayo. Las piezas estuvieron muchos años en Plaza de Mayo y después se desarmaron y se mandaron a distintos lugares de la ciudad y hace 50 años se emplazaron en 9 de Julio y Córdoba. Les faltaban muchas partes pequeñas y mascarones. Hace tres años se restauraron enteras”, puntualizó Vacas.